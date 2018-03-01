Ölüm öncesi/sonrası

2018 yılındayız ve bilmediğimiz bir şey yok gibi.

Merak edilen herhangi bir konu hakkında anında bilgi edinebiliyoruz. Bir de öğrenmeden önce bildiğimiz şeyler var. Bunun içeriğini çok iyi kavramamış olsak da, genel olması itibari ile biliyoruz. Bunlardan en önemlisi ve en üst sırada olan ölüme; çiçeklerden ağaçlara, hayvanlardan insanlara kadar şahit oluyoruz. Biliyoruz ki ölüm hak. Bu dünyadan başka bir aleme kapılar muhakkak açılacak. Bunu iki kere iki dört eder derecesinde Üstad Bediüzzaman, 10. Söz’de ispat ediyor. Hatta ‘kör gözlere dahi gösteriyor’ diyerek, kesinliğini ifade ediyor. Şu an bu hadiselerin yaşanacağını bilerek, ölümden önceki zamanı yaşıyoruz. Hazırlık yapılması konusunda pek itinalı davranmasak da, gelmesi muhakkak olan gelecek. Biraz da kimlikte müslüman olduğumuzdan içimiz pek yanmıyor bu konuda. Ancak Allah’ın ölüm öncesinde emirleri var. Bunları yerine getirmeden elimizden bir şey gelmez. Zira ölümden sonra önümüzde iki yol var; cennet ve cehennem. Başka yol yok. Kaçışı olmayacak. Ölüm öncesi hazırlık olarak, 24 saatten yalnızca 1 saatini kendisine ayırmamızı isteyen Allah, o bir saatte bizi büyük ölçüde etkileyecek namazı emrediyor. Bunun yanında büyük günahları işlememek, küçük günahların tevbesini çabuk yapmak inşaallah ölüm öncesi hazırlığın büyük kısmının tamamlanmasına vesile olacaktır. Bediüzzaman ise bu konuda şunları söylüyor; “Farzları eda eden, büyük günahları işlemeyen inşallah kurtulur.” Böylece bize en büyük müjdeyi veriyor ve şu çalkantılı dünyada, bize doğru yolu göstererek muhafaza ediyor.