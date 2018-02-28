"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Bir plaketin hatırlattığı

Davut ŞAHİN
28 Şubat 2018, Çarşamba
Geçen hafta sonu çok satan bir ürünün bayiler toplantısındaydık. Orada bulunmamızı sebebi, onurumuza verilecek olan bir plaketti.

Güya “katkılarımızdan” dolayı verilmesi uygun görülmüş… Böylesi “jest”ler insanın tabiî ki, hoşuna gidiyor. Ancak nefsinize pay çıkarmamak kaydıyla. Eğer bu tür başarıları kendinizden biliyorsanız, orada durup düşünmeniz gerekiyor. Çünkü ufaktan ufaktan bir “ene” oluşuyor demektir… 

Ki, işte o zaman, sizin için tehlike çanları çalıyor demektir.

Aman dikkat!

ÖDÜL VE TAVİZ

Elbette ki, bir çalışmanın ve katkının ürünüdür ödüller.

Ancak!

Evet, ancak; bu tür ödüller birer tavizdir aslında!

Nasıl yani?

Eğer bir firma size –velev ki- durduk yerde ödüle “lâyık” görmüşse, orada bir düşünün!

Çünkü, ileride karşılığında çok şey isteyecektir demektir.

Meselâ, adını vermeyeceğim, bir kurum, şahsımı çocuk yayınlarından dolayı taltif etmişti. 

Ancak ülkemin gündemini belirleyen birkaç olaydan sonra, kulağıma bazı fikirler sokmaya başladı. 

Yani, üstü örtülü şunu demek istiyordu: Sana ödül verdik, söylediklerimizi kabul et, suyunu çıkarma!

Yazar veya fikir adamı, kimsenin malı değildir. Sadece kendisini adadığı bir dâvânın takipçisidir. O fikre sahip olamadıktan sonra ne dâvânın önemi kalır ve ne de yazarlığın.

Taviz verdiğin gibi bir de “kimliksiz” bir ruhla dolaşırsın orta yerde.

HEDİYE Mİ, RÜŞVET Mİ?

Bu yüzden Üstad Bediüzzaman Hazretleri hiçbir hediyeyi kabul etmemiş. 

Evet, hediyeleşmek sünnet… Ancak bu zamanın şartları ve bu dönem insanları, maddî noktadan hediyenin güzel ve faydalı yönünü tam idrak edemediğinden “rüşvet” konumuna düşmüş. 

Üstad Hazretleri’nin hediyeyi kabul etmemesi sünnete aykırı bir durum teşkil etmiyor, tam tersine hediyenin kıymet ve mahiyetini korumuş oluyor ve bize de bu yönde bir misal teşkil ediyor.

Kaldı ki, sünnet işlemek için birkaç kez hediye almak- vermek yeterli… Üstadımız üstelik hususî talebelerinin hediyesini almış ve hediye etmiş. 

Eğer matbuat âleminde kalem oynatıyorsanız, sorumluluğunuz var demektir ve bu hususiyetlere dikkat etmemiz gerekiyor. 

İŞTE GERÇEK ÖDÜL

Geçenlerde içine kapanık ama çok yetenekli bir öğrencim masama, bir dosya kağıdına yazmış olduğu notu koydu. 

“Hocam okur musunuz?” dedi.

Kâğıdı aldım ve okumaya başladım. 

Şöyle yazıyordu:

“Sayın çok değerli hocam…

Öncelikle size şunu söylemek istiyorum; siz hiçbir hocanın yapamadığı bir şey yaptınız. Benim üzerimde çok emek harcadınız. 

Başka bir hoca olsa eminim ki, sizin emek harcadığınız kadar zaman harcamazdı. 

Sizin gibi bir hocaya rastladığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Sayenizde buralara kadar geldim. 

Size çok, ama çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı ödeyemem.

Kalbinizden iyilik, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın.”

Ben de ona doğru dönüp, “Amin” dedim.

Belli ki sözle ifade edemediği duygularını kâğıda dökerek anlatmış sevgili öğrencim... Bu cesaretinden dolayı onu kutladım, yazdığı satırlarla beni çok mutlu ettiğini ve bu özel notu ömür boyu diğer plaketlerimin yanına koyarak saklayacağımı söyledim.

Rabbim böyle öğrencilerden ebeden razı olsun. 

Okunma Sayısı: 1278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.