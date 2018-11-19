18’inin başından vuruldu: 52 Filistinli çocuk 2018'de İsrail tarafından şehit edildi!

İsrail güçleri, bu yıl işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 52 Filistinli çocuğu şehit etti.

Dünya Çocukları Savunma Hareketi-Filistin tarafından yapılan yazılı açıklamada, ocak ayından bu yana Gazze Şeridi’nde 46, Batı Şeria’da da 6 olmak üzere 52 Filistinli çocuğun İsrail saldırılarında şehit olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin gerçek mermi de dahil olmak üzere Filistinli çocuklara karşı aşırı güç kullandığı belirtilen açıklamada, şehit edilen 52 çocuktan 18’inin başından vurulduğuna dikkat çekildi.

Özellikle 30 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan çocuklar, sık sık İsrail güçlerinin hedefi haline geliyor.

İsrail askerlerinin Gazze'deki saldırılarının en son çocuk kurbanı, keskin nişancı tarafından başından vurulan 12 yaşındaki Nasır Musabbih olmuştu.

Dünya Çocukları Savunma Hareketi-Filistin’in verilerine göre, İsrail güçleri 2000 yılından bu yana 2 bin 70 Filistinli çocuğu şehit etti.

Öte yandan Filistinli Esirler Cemiyeti’ne göre ise İsrail hapishanelerinde 350 Filistinli çocuk bulunuyor.