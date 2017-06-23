79 kişinin ölümüne neden olan büyük yangının nedeni açıklandı

İngiltere'de Londra’daki Grenfell gökdelen yangınında 79 kişinin ölümüne sebep olan yangının buzdolabından kaynakladığı açıklandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, yangının Hotpoint marka buzdolabındaki patlamanın neden olduğunu açıkladı.

Emniyet açıklamasında, yangının binanın dış cephesindeki plastik mantolamayla daha hızlı yayıldığı bu izolasyonun güvenlik testlerinden geçmediği belirtildi.

Buzdolabının 24 katlı binanın 4’üncü katındaki bir dairede olduğu tahmin ediliyor.

Polis bu marka ve model buzdolabının daha önce böyle bir kazaya sebebiyet vermediğini de ekledi.

Hotpoint firmasının sözcüsü yangına neden olduğu bildirilen modeli kullananlara buzdolaplarını kontrol etme çağrısında bulunarak firma ile iletişime geçmeleri çağrısında bulundu

Sözcü, yetkililerle birlikte çalışma yürüttüklerini belirterek şu aşamada herhangi bir açıklama yapamayacaklarını ve mümkün olduğu kadar en iyi şekilde yetkilileri bilgilendirerek araştırma sürecinde de güncelleme yapacaklarını belirtti.