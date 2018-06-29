AB'nin 3 milyar avroluk desteği nasıl değerlendirilecek?

Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Birliğin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlayacağı ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin öncelikli olarak eğitim alanında değerlendirileceğini bildirdi.

AB Liderler Zirvesi'nde alınan Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeleri desteklemek amacıyla ikinci kez verilecek 3 milyar avroluk mali destek kararına ilişkin üst düzey bir AB yetkilisi, açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Brüksel'de, Türkiye'deki sığınmacılara yönelik verilecek 3 milyar avronun nasıl değerlendirileceğine dair görüşmeler yapıldığını dile getiren yetkili, 2 milyar avronun Avrupa Komisyonu tarafından, geriye kalan 1 milyar avronun ise üye ülkeler tarafından temin edileceğini kaydetti.

AB yetkilisi, "Türk yetkililerle çalışmalara haftalar öncesinden başladık. Bu kapsamda ele alacağımız ilk alan eğitim." dedi. Öncelikli olarak eğitime katkı sağlayacaklarını belirten yetkili, Suriyeli çocuklarla ilgilenecek öğretmenlerin eğitimi, dil eğitimi ve okul taşıtı gibi alanlara destek verileceğini vurguladı.

MEB tarafından uygulanan ve AB'nin finanse ettiği 300 milyon avro değerindeki Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu hedefleyen "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi"nin (PICTES) "PICTES II" şeklinde devam edeceğine dikkati çeken yetkili, program kapsamında alınan Türkçe eğitmenlerinin farklı şehirlerde birçok Suriyeli çocuğa eğitim vereceğini söyledi.

AB yetkilisi, "Bunu uzun zamandır sürekli söylüyoruz. Eğitim, bu desteğin temel unsurlarından birini oluşturuyor." şeklinde konuştu.

AB, 3 milyar avronun çoğunu bütçesinden verecek

Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroluk mali desteğin 2 milyar avrosunu birlik bütçesinden, 1 milyar avrosunu da üye ülkelerden temin edecek.

AB Konseyi, üye ülkelerin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt edilen ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin fonlanma detaylarında uzlaştığını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için kurulan fona, AB bütçesinden 2 milyar avro, üye ülkelerden de 1 milyar avro sağlanacak.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt edilen 3 milyar avroluk kaynak, şimdiye kadar İtalya tarafından bloke ediliyordu.

İtalya'nın da ikna edilmesiyle Brüksel'de bugün gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.