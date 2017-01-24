"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

ABD'de hortum musibeti: Ölü sayısı 20'ye yükseldi

24 Ocak 2017, Salı 09:50
ABD'nin güneydoğusunda etkili olan hortum nedeniyle ölen kişilerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Mississippi Acil Durum Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, hortum sadece Forrest County'de 411 evin tamamen yıkılmasına ya da büyük zarar oluşmasına yol açtı. Aynı bölgede 588 evde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Eyaletin diğer yönetim birimlerinde de evlerde büyük zarara yol açan hortum, toplamda bin 100'den fazla evin yıkılmasına neden oldu.

Hortum yüzünden Georgia, Florida ve Mississippi eyaletlerinde ölen kişi sayısı 20'ye çıktı.

Şiddetli yağış, su baskını ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Pensilvanya'nın kuzeyi ve New England bölgesinde zeminde yağış miktarının 15 santimetreye ulaşacağının tahmin edilmesi üzerine sürücülerin sele ve kaygan yollara dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca Delaware'den Maine'e kadar olan bölgede rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye kadar çıkacağını kaydetti.

Aynı bölgede yer alan New York'taki Acil Yardım Yönetimi yetkilileri ise eyalette rüzgarın saatteki hızının 97 kilometreye çıkabileceği ve etkili olması beklenen şiddetli yağışın su baskınlarına yol açabileceği yönünde uyarılar yaptı.

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve hortum nedeniyle geçen hafta sonu 15 kişinin öldüğü açıklanmıştı.  

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Dikkat çeken akademik araştırma: Deprem dindarlaştırıyor

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Zeki Duman, deprem ve din ilişkisi üzerine araştırma yaptı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/dikkat-ceken-akademik-arastirma-deprem-dindarlastiriyor_390549

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Çok zâhirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

MUSİBETLER BİZE NE SÖYLER?

Umumî musibetlerle ilgili “İlâhî ikaz” yorumları yapıldığında “Kullarını rahmetiyle kucaklayan değil, gazabıyla ceza veren ve bunu yaparken masumları da işin içine katan bir Allah imajı veriliyor” gerekçesiyle karşı çıkanlar, aşağıdaki satırları mutlaka okumalılar.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Felâket ve musibetlerin birer İlâhî ikaz veya gazap olduğu inancı, bütün semavî dinlerde mevcut. Kaynağı mukaddes kitaplar. Kullara düşen ise, musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup, kendilerine çekidüzen vermeleri.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi'nin hazırladığı kapsamlı yazının 2. bölümünü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/musibetler-birer-ilahi-ihtar-ve-ikazdir_176259

AA

Etiketler: abd, fırtına
Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurtulmuş'tan ''ortak (AKP ve MHP) referandum kampanyası'' açıklaması

    Suriye görüşmelerinin ikinci günü başladı

    Anlamlı buluşma... "Biz nice Ömerler, nice şehitler verdik"

    Görevinin son saatlerinde Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı

    Beyaz Saray Sözcüsünden Filistin ve İsrail'i ilgilendiren önemli açıklama

    Hükümete Mavi Marmara davası

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Türk ve Rus jetlerinden IŞİD'e karşı ortak hava harekatı

    Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan çekildi

    Myanmar'da 87 bin Arakanlı Müslüman yerinden edildi

    Irak: Musul'un doğusunda kontrol ele geçirildi

    Rusya'dan Esad rejimine ateşkes uyarısı

    Yeniden yükselişe geçti

    AKPM'den Türkiye kararı

    Teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

    Darbe davasında yargılanan El Bab'daki askerlere tebligat yapılamadı

    Türkiye'nin Trump yönetiminden beklentilerini açıkladı

    Meteoroloji kar yağışı için saat verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dilidir
    Cevher İLHAN

    “Tek adamlık” sistemi
    Genel

    Hükümete Mavi Marmara davası
    Caner KUTLU

    Özgürlük harekettedir
    Atilla YILMAZ

    Yılmaz Erdoğan’la “Kızıl Korku”
    Ahmet BATTAL

    Taş gibi yumurta!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öncelik şahısta mı, prensipte mi olmalı?
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanın fiillerinin faili kimdir?
    Genel

    Görevinin son saatlerinde Filistin'e 221 milyon dolar yardım iddiası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.