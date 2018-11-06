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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

ABD kritik ara seçimler için sandık başında

06 Kasım 2018, Salı 20:08
ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatonun ise 35'inin yeniden şekilleneceği ara seçimler için seçmenler, doğu eyaletlerinden başlayarak sandıklara gitmeye başladı.

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ABD'de son yılların en önemli ara seçimi olarak görülen Kongre ara seçimleri için birçok doğu eyaletinde yerel saatle 06.00'da oy verme işlemi başladı.

Eyaletlere göre farklılık gösterse de birçok eyalette seçmenler yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Hafta içi olması ve tatil sayılmaması sebebiyle çok sayıda kişinin oyunu erken saatlerde kullanıp daha sonra işe gitmek zorunda olması kamuoyunda yine tartışmalara yol açtı. Bazı eyaletlerde seçmenler yasal olarak iş yerlerinden izin alma hakkına sahipken, bazı eyaletlerde böyle bir hak bulunmuyor.

34 milyon kişi oy kullandı

Öte yandan birçok eyalette ekim ayının farklı günlerinde başlayan ve düne kadar devam eden "erken oy kullanma sürecinde" seçmenlerin önceki yıllara göre daha fazla sandığa gittiği ortaya çıktı.

Florida Üniversitesinin "Seçim Projesi" adlı birimi tarafından yapılan çalışmaya göre, en az 34 milyon seçmen, asıl seçim günü olan 6 Kasım'dan önceki süreçte oyunu kullandı.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump döneminde ülkede artan kutuplaşmanın, "seçmenlerin sandığa daha fazla gitmesi" şeklinde sahaya yansıdığını ifade ediyor.

Çok sayıda seçmen sandığa giderek oylarını kullanırken, milyonlarca seçmen de posta yoluyla uzaktan oy verdi.

Temsilciler Meclisi anketlerinde Demokratlar önde

Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor.

ABD'de yayın yapan "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesinde yer alan son anketlere göre, Temsilciler Meclisinde Demokratların en az 202, Cumhuriyetçilerin ise en az 195 sandalyeyi garantilediği tahmin ediliyor. 38 sandalye için ise kıyasıya yarış sürüyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçirecek olan Demokratlar, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump'ın işini zorlaştırabilir.

Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların 49 üyesinin olduğu 100 sandalyeli Senatoda ise anketlere göre, Cumhuriyetçiler ağırlıklarını koruyacak.

Hem Senatoyu hem de Temsilciler Meclisini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde ise Trump'ın ciddi şekilde rahatlayacağı ve 2020 seçimlerine daha güçlü gireceği vurgulanıyor.

Valilik ve eyalet meclisi seçimleri

Diğer yandan Kongrenin yanı sıra ABD'nin 36 eyaletinin valisi de bugünkü seçimlerde yeniden belirlenecek.

Valilik seçimlerinde şu ana kadarki anketlerde Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar ise 10 eyalette önde gözüküyor. 9 eyalette ise yarışın yakın seyrettiği belirtiliyor. Özellikle Florida, Michigan, Iowa ve Ohio gibi eyaletlerdeki valilik seçimlerinin sonuçları merakla bekleniyor.

Müslüman adaylarda son 18 yılın rekoru

Ayrıca 110 Amerikalı Müslüman, ülke genelindeki çeşitli Kongre, eyalet, yerel ve federal pozisyonlara aday olurken, bunlardan 40'ı ön seçimleri kazanarak ara seçimlerde yarışmaya hak kazandı. Bu sayının 2000 yılından sonraki en yüksek seviye olduğu ifade ediliyor.

Kongreye girmeleri halinde tarihe geçecek iki kadın Müslüman aday da Amerikalı Müslümanların merakla takip ettiği isimlerin başında geliyor. Minnesota'dan seçime giren Somali asıllı İlhan Ömer ile Michigan'dan yarışa giren Filistin asıllı Rashida Tlaib, "Kongreye giren ilk Müslüman kadın vekiller" olarak tarihe geçmek için seçim sonuçlarını bekliyor. 

AA

Etiketler: abd, seçim
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