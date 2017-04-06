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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Acı bilanço gün geçtikçe büyüyor: Ölü sayısı 293'e yükseldi!

06 Nisan 2017, Perşembe 09:45
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Mocoa'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısının 293'e yükseldiğini duyurdu.

Santos, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'daki sel felaketine ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, "Maalesef afette kaybettiğimiz insanların sayısı artmaya devam ediyor. Ölü sayısı 293 oldu. 195 cenaze ailelerine teslim edildi." dedi.

Santos, afette yaralı sayısının 332 ulaştığını, 119 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

467 kayıptan 153’ü bulundu

Santos ayrıca sel felaketinde kaybolan 467 kişiden 34'ünün öldüğünü, 119'unun sağ bulunduğu dile getirdi.

Bu arada Santos, sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri'ne felaketin ardından yaptığı yardım için teşekkür etti.

'Türkiye, Kolombiya'nın yanındadır'

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, bu zor zamanında Kolombiya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır" dedi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulanarak, şöyle denildi: 

"Kolombiya'nın Putumayo bölgesinin başkenti Mocoa'da meydana gelen ve 200 civarında kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel ve heyelan felaketini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Dost Kolombiya halkının acılarını paylaşıyor, kendileriyle dayanışma içinde olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Türkiye, bu zor zamanında Kolombiya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve tüm Kolombiya halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Dikkat çeken akademik araştırma: Deprem dindarlaştırıyor

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Zeki Duman, deprem ve din ilişkisi üzerine araştırma yaptı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/dikkat-ceken-akademik-arastirma-deprem-dindarlastiriyor_390549

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Çok zâhirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

MUSİBETLER BİZE NE SÖYLER?

Umumî musibetlerle ilgili “İlâhî ikaz” yorumları yapıldığında “Kullarını rahmetiyle kucaklayan değil, gazabıyla ceza veren ve bunu yaparken masumları da işin içine katan bir Allah imajı veriliyor” gerekçesiyle karşı çıkanlar, aşağıdaki satırları mutlaka okumalılar.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Felâket ve musibetlerin birer İlâhî ikaz veya gazap olduğu inancı, bütün semavî dinlerde mevcut. Kaynağı mukaddes kitaplar. Kullara düşen ise, musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup, kendilerine çekidüzen vermeleri.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi'nin hazırladığı kapsamlı yazının 2. bölümünü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/musibetler-birer-ilahi-ihtar-ve-ikazdir_176259

AA

Etiketler: kolombiya, sel
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