Af Örgütü'nden Katar çağrısı

Uluslararası Af Örgütü; Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar'a yönelik "keyfi" tedbirlerinin durdurulması çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Katar'a yönelik "keyfi" tedbirleri kınadı ve derhal durdurulmasını istedi.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, 3 Körfez ülkesinin Katar'la yaşadığı kriz sonucu aldığı "keyfi" tedbirlerden zarar gören onlarca kişiyle görüşüldüğü belirtildi.

Tedbirlerin, binlerce kişinin hayatının hiçe sayılması, ailelerin parçalanması ve halkların geçim ve eğitim yollarının önünün kesilmesi anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, söz konusu uygulamaların derhal durdurulması istendi.

Açıklamada, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret eden Af Örgütünün Küresel Sorunlar Programı Direktör Yardımcısı James Lynch'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Bu radikal tedbirlerin etkisi çok büyük. Bunun sonucunda çocuklar babalarından, annelerinden, eşler birbirinden ayrılacak. Bu sadece Katar'da değil bu tedbirlerin uygulandığı ülkelerde de yaşanacak. Bu mağdur insanlar belki işlerini kaybedecek ve eğitim hayatları sona erecek. Krizin tüm taraflarını, insan hakları ihlaline varacak eylemlerden geri durmaya çağırıyorum."

"Aileler parçalanıyor"

Açıklamada, alınan tedbirler nedeniyle aileleriyle bağları kesilen pek çok kişinin tespit edildiği bilgisi verildi.

Buna ilişkin örneklerin aktarıldığı açıklamada, "ailesiyle 10 yıldır Dubai'de yaşayan bir Katar vatandaşının ülkeye girişine izin verilmediği, BAE vatandaşı olan eşinin Katar'a gitmesinin yasaklandığı ve Katar vatandaşı olan çocuklarından ülkeyi terk etmelerinin istendiği; Katarlı eşiyle Doha'da yaşayan Suudi Arabistanlı başka bir mağdurun Katar'a bir daha dönememe endişesiyle Suudi Arabistan'da hastanede yatan annesini görmeye gidemediği" ifade edildi.

Görüşülen Katarlı öğrencilerin BAE ve Bahreyn'de eğitimlerine devam edemediği, BAE'deki bir kız öğrencinin tüm derslerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Devletlerin göçleri düzenler ya da sınırlandırırken uluslararası insan hakları kanununa bağlı hareket etmek zorunda olduğunun belirtildiği açıklamada, ülke vatandaşı olmayanlara ayrımcılık yapılamayacağı, ailelerin parçalanmasının aile hayatının ihlali olduğu kaydedildi.

"Körfez ülkelerinde ifade özgürlüğüne yeni bir darbe"

Örgüt, söz konusu 3 ülkenin alınan bu tedbirleri eleştirenlere sert cezalar verme tehdidinde bulunmasını da kınadı ve bunun ifade özgürlüğünün açık ihlali olduğunu bildirdi.

Körfez ülkerinde ifade özgürlüğünün yeni bir darbe yediğine vurgu yapan örgüt, BAE'de Katar'a sempatisini ifade eden kişilerin 15 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini, Suudi basınında bunun internet suçu sayılacağı haberlerinin yer aldığını, Bahreyn İçişleri Bakanlığının ise Katar'a empati besleyen herkesi 5 yıla varan hapis ve para cezası vermekle tehdit ettiğini açıkladı.

Devletler arasındaki siyasi çekişmeler insan haklarına saygı çerçevesinde halledilmeli

Uluslararası Af Örgütü, devletler arasındaki siyasi çekişmelerin insan haklarına saygı çerçevesinde halledilmesi gerektiğine, ailelerin parçalanması, ifade özgürlüğünün baskı altına alınması ve göçmen işçilerin yüzüstü ve tehlikelerle karşı karşıya bırakılmasının hiçbir makul gerekçesi olamayacağına dikkati çekti.