Afganistan'da yine intihar saldırısı: 6 polis öldü!

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde bomba yüklü zırhlı araçla düzenlenen intihar saldırısında 6 polis öldü.

Mayvand İlçe Emniyet Müdürü Sultan Muhammed, intihar saldırganının, askeri araçla ilçe emniyet müdürlüğünü hedef aldığını belirtti. Saldırıda 6 polisin öldüğü bilgisini paylaşan Muhammed, 8 polisin de yaralandığını ifade etti. Muhammed, 3 ton patlayıcının yerleştirildiği zırhlı aracın patlatılmasıyla müdürlük binasının kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi. Saldırının etkisiyle çevredeki evlerde büyük hasar oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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