Afrin'e çocuk parkı ve futbol sahası yapıldı

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki Deyr Ballut ve Muhammediye çadır kamplarının bulunduğu alana çocuk parkı ve futbol sahası yapıldı.

HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çadır kamplarının bulunduğu alanda 2 bine yakın çocuğun yaşadığını söyledi. Bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında park ve futbol sahası eksikliğini gördüklerini anlatan Vardı, şöyle konuştu: "Çocukların yaş ortalaması 6-7 ve devam eden savaşın çocukları bunlar. Hiçbiri çocuk parkının ne olduğunu bile bilmiyor. Oyunla alakalı hiçbir ortamları bulunmuyor. Dernek olarak bu eksikliği gidermek için bir futbol sahası ve çocuk parkı yaptık.” AA

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