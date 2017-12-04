'Alıkonulduğu' iddiası hakkında Şefik'ten açıklama

Eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik, Mısırlı yetkililer tarafından "alıkonulduğu" iddialarını yalanladı.

Eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik, dün Kahire'ye gelişinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Ülkenin ünlü televizyon programı sunucularından Vail el-İbraşi'nin "Dream 2" televizyon kanalındaki programına telefonla bağlanan Şefik, Kahire'de iyi şekilde karşılandığını ifade etti.

Kahire'nin doğusunda bir otelde ikamet etmek üzere havaalanından ayrıldığını belirten Şefik, "Evim yaklaşık beş buçuk yıldan beri kapalı olduğu için önce bir otele gitmeyi tercih ettim." dedi.

Cumhurbaşkanlığına adaylığı ile ilgili soruya ise Şefik, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iken aday olacağımı duyurmuştum. Mısır'da olmam kararımın isabetli olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Dün gece Mısır'a gelen Şefik'in, havaalanında kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan bölgeyi terk etmesi dikkati çekmişti.

Bugün öğlen saatlerinde bir açıklama yapan Şefik’in avukatı Dina Hüseyin, müvekkilinin dün başkent Kahire'ye ulaştığını, ancak nerede olduğuna dair bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, kendisiyle görüşme talebinde bulunmuştu.

Sosyal medyada, Şefik’in BAE'deki evinde gözaltına alınarak Mısır'a gönderildiği ve Mısırlı yetkililer tarafından ülkeye gelişinin ardından "alıkonulduğu" şeklinde iddialar yer almıştı.