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16 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Almanya Savunma Bakanı: Orta Doğu'da asker bulundurabiliriz

16 Eylül 2018, Pazar 10:19
Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen cumartesi günü Ürdün'e yaptığı ziyaret sırasında Orta Doğu'da uzun vadeli bir askeri konumlanmanın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Azrak kentindeki askeri üssü ve burada bulunan 300 Alman askerini ziyaret eden bakan Van der Leyen, Almanya'nın bölgede bir stratejik üsse ihtiyacı olup olmadığı sorusuna, "Önce yaptığımız bu askeri çıkarmayı başarıyla sonlandırmamız gerekiyor. Bu fikrin üstünü çizmek istemiyorum, böyle söyleyeyim." şeklinde cevap verdi.

Almanya ikiye bölündü

Almanya'nın Suriye'ye müdahale etmesi konusunda iktidar koalisyonu ikiye ayrılmış durumda. Koalisyondaki Sosyal Demokrat Parti, Birleşmiş Milletler tarafından talep edilmediği sürece herhangi bir askeri müdahalenin yapılmamasını istiyor.

Nazi geçmişi olan ve ordu konusunda sürekli tartışmaların yaşandığı Almanaya'da hükümet, İdlib'e olası bir kimyasal saldırı durumunda müdahale için NATO müttefikleriyle müzakere ettiklerini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere nisan ayında Suriye'de kimyasal saldırı yapıldığı gerekçesiyle hava saldırısında bulunmuş, Almanya bu saldırılara katılmamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Almanya, asker, Orta Doğu
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