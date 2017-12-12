Avusturya'da patlama: 1 ölü, 18 yaralı

Avusturya'daki bir doğalgaz aktarma merkezinde yaşanan patlamada 1 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı açıklandı.

Avusturya polisinin açıklamasına göre patlama, başkent Viyana'nın doğusundaki Baumgarten'da bulunan ülkenin başlıca doğalgaz aktarma merkezinde yaşandı. Polis sözcüsü Edmund Tragschitz "Patlama çıkan yangının ardından yerel saatle 08.45'te yaşandı. Her şey kontrol altında ancak gelen ilk bilgilere göre yaralananlar var" dedi. Kronen-Zeitung gazetesi patlamada 60 kişinin yaralandığını duyururken, Avusturya Basın Ajansı'na konuşan Kızılhaç yetkilisi Sonja Keller 1 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söyledi. Sosyal medyaya patlamaya ilişkin fotoğraf ve videolar yüklenirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Yangını söndürmek için çevre bölgelerdeki itfaiyelerden de yardım istendi. Baumgarten doğalgaz aktarma merkezi ülkeye Rusya, Norveç ve diğer ülkelerden gelen doğalgazı dağıtma görevini yerine getiriyor. Yılda 40 milyon metreküp gazın dağıtımından sorumlu olan Slovakya sınırındaki merkez aynı zamanda Avrupa'nın da en önemli doğalgaz aktarma merkezlerinden birisi. Sputnik Türkiye

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