"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

'Babamın cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildi'

16 Aralık 2017, Cumartesi 21:17
Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, yapılan incelemelerde babasının cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiğini söyledi.

İran'da yayın yapan Fararu haber sitesine göre, Faize Haşimi, "İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin bazı üyeleri ve aile üyelerimiz arasında gerçekleştirilen toplantıda, incelemeler sonucu babamın cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiği bildirildi." dedi.

Babasının ölüm nedeninin bununla ilgisi olmadığını ifade eden Haşimi, dosyanın konsey tarafından kapatıldığını belirtti.

Alleme Tabatabai Üniversitesinde mart ayında düzenlenen Rafsancani'yi anma töreninde konuşan kızı Fatma Haşimi, babasının ölümüyle ilgili bazı belirsizliklerin olduğunu kaydetmişti.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak günü ölmüştü. Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, abisinin ölümün "kalp durması" nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti. Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani'nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığı riskinin de bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini "kalp krizi" olarak açıklamıştı.

AA

Etiketler: iran, rafsancani
Okunma Sayısı: 424
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    291. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    13 Filistinli daha yaralandı

    'Maaş' iddiaları hakkında Aile Bakanlığından açıklama

    Trump’a dur deyin

    Kiliseden cami açılımı

    ''Yargıda hesabını vereceksin''

    23 yıldır ‘UNESCO’lu

    ‘Faiz yasal olsa da haramdır’

    Filistinli engelli şehit İbrahim Ebu Süreyya ebediyete dualarla uğurlandı

    Ataşehir Belediye Başkan Vekilli İlhami Yılmaz oldu

    ''Herhangi bir şikayette bulunmaya hakkı yok"

    'Aradan sıyrılanlar İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir'

    Meteoroloji'den İstanbul'a ''sağanak'' uyarısı!

    'Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir'

    Eski yüksek yargıçlar hakim karşısında

    Yunanistan'dan 'müftü' açıklaması

    'Bugün İbrahim'in düğün günü'

    Huzur için hukuk üstünlüğü şart

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu

    "Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi"

    Myanmar'da yaşananlara ''soykırım'' demekten kaçındı

    En Çok Okunanlar

    Osman YETİM

    Mağdurlardan ne haber?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tolstoy’dan manidar bir “yargı” anekdotu
    Genel

    Eski yüksek yargıçlar hakim karşısında
    Genel

    ''Herhangi bir şikayette bulunmaya hakkı yok"
    Ahmet BATTAL

    Nurculuk-topuzculuk ikilemine Köprü çözümü
    Genel

    Huzur için hukuk üstünlüğü şart
    Genel

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu
    Genel

    ''Yargıda hesabını vereceksin''
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    "Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.