Barzani: ABD'nin ses çıkarmamasına şok olduk

Irak Kürt bölgesel Yönetiminin eski Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yaptıkları bağımsızlık referandumu kararından pişman olmadıklarını belirterek, referendum sonrasında ABD ile ilişkileri yeniden değerlendireceğini söyledi.

Barzani, referanduma Rusya'nın pozitif baktığını da ifade ederek, "Belki de Ruslar ABD'den daha iyi bir dost olabilirler"dedi.

Mesut Barzani referandumdan sonrası istifası ile sonuçlanan olaylardan sonra ilk kez ABD radyosu NPR'den Jane Arraf'a konuştu.

Barzani, bölgede referandumdan sonra kaybedilen onca şeye rağmen referandum kararından pişman olmadığını belirterek, "İran destekli paramiliter güçlerle, Irak Ordusu'nun, ABD'nin kendilerine tedarik ettiği tanklar ile petrol kenti ve Kürtler için önemli bir kent olan Kerkük'ü almasına ABD'nin ses çıkarmamasına şok olduk" dedi ve ekledi:

"Amerikan silahları, Abram tankları ve ABD'nin Irak ordusuna DEAŞ (IŞİD) ile mücadele etmesi için verdiği silahları kullanıyorlardı. Ama bu silahları insanlar üzerinde kullandılar ve Amerika sessiz kaldı. Tabii ki bu beklenmedik bir durumdu. Yani ABD ile ilişkileri ciddi bir şekilde revize edeceğimizi söyleyebilirim."

Mesut Barzani, Rusya'nın referanduma daha pozitif yaklaştığını ve bugün "belki de Rusların Amerika'dan daha iyi bir dost olabiliceğini" de ifade ederek, "Kürt savaşçıları genelde ödeme almadan, yetersiz ekipmanla hem el-Kaide hem DEAŞ ile savaştı"dedi.

Kürt bölgesinde yaşayanlar üzerinde 16 Ekim ve sonrasında yaşananların etki bırakacağını söyleyen Barzani, "Çünkü, insanların ABD'ye olan sevgisi, umudu ve güveni azaldı ve her geçen gün azalmaya devam ediyor"diye konuştu.

Mesut Barzani, referandum kararı ve sonuçları ile gurur duyduğunu ve pişman olmadığını bir kez daha yineleyerek, "Tabi ki sonuçla gurur duyuyorum; Kürdistan halkına sandığa gitme fırsatı verdiğimiz için gurur duyuyorum ve bundan pişman değilim. Halen bir Kürt devleti kaçınılmazdır. Genç nesilin büyük çoğunluğu Peşmerge değil. Fakat, hepsinin savaşçı ve bağımsızlık için çalışacaklarına inanıyorum" diye ekledi.