Beyaz Saray Sözcüsü: ABD Büyükelçiliğinin taşınması konusunda verilmiş bir karar yok

​Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda, "Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz." dedi.

AA

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