Birleşmiş Milletler, terör saldırısını ''en sert biçimde'' kınadı: Adi ve korkakça

BM Güvenlik Konseyindeki 15 üyenin onayıyla kabul edilen basın bildirisinde, İstanbul'daki "adi ve korkakça işlenen terör saldırısında" en az 39 kişinin şehit olduğu, 155 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırının "en sert biçimde" kınandığı bildiride, Türk hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajları sunuldu.

Terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olduğu vurgulanan metinde, tüm ülkelere, söz konusu terör saldırısının failleri, organizatörleri ve azmettiricilerinin yakalanarak yargı önüne çıkarılması için Türkiye ile aktif iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

Bildiride, gerekçesi her ne olursa olsun ve her nerede ve kimler tarafından işlenirse işlensin terörizmin meşru görülemeyecek bir suç olduğunun altı çizilerek tüm üye ülkelerin terörle uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülükleri gereğince mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

BM Genel Kurulu Başkanı Thomson İstanbul ve Kahire'deki saldırıları kınadı

BM Genel Kurulu Başkanı Peter Thomson ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald S. Lauder, İstanbul ve Kahire'de düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

BM Genel Kurulu Başkanı Thomson, yaptığı yazılı açıklamada, "Geleneksel olarak yıl sonu tatil sezonunun barış ve huzurunu beklerken masum insanları ve çocukları hedef alan şiddet dalgasıyla karşılaşmaktan dolayı dehşete düştüm." ifadelerine yer verdi.

"Yahudi halkı adına onlara dayanışma mesajımızı gönderiyoruz"

Dünya Yahudi Kongresi (WJC) Başkanı Ronald S. Lauder de yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kahire'de düzenlenen terör saldırılarının "insanlığa karşı suç" olduğunu belirterek saldırıları kınadı.

Türk halkının son aylarda çok sayıda terör saldırısının hedefi olduğunu belirten Lauder, "Bu kederli döneminde Yahudi halkı adına onlara dayanışma mesajımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.