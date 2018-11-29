Boko Haram saldırılarının ağır bilançosu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üslere düzenlediği saldırılarda 39 asker öldü, 43 asker yaralandı.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgütün son haftalarda Borno eyaletine bağlı Kukawa, Ngoshe, Kareto ve Gajiram bölgelerindeki 4 askeri üsse saldırdığını belirtti. Saldırılarda 16 askerin öldüğü, 12'sinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Buratai, saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 23 askerin öldüğünü, 31'inin yaralandığını söyledi. Buratai, Boko Haram'ın insansız hava araçlarını kullanarak üslere saldırı düzenlediğini kaydetti. Öte yandan basında çıkan haberlerde, saldırılarda 100'den fazla askerin öldüğü öne sürüldü. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü. AA

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