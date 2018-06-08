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9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bu uygulama örnek olsun

08 Haziran 2018, Cuma 23:35
Fransa Ulusal Meclisi, iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Cathy Racon-Bouzon tarafından hazırlanan tasarıyı oyladı.

Mecliste el kaldırarak yapılan oylama sonucu, ilkokul ve kolejlerde cep telefonu bulundurma ve kullanma yasağını düzenleyen teklif kabul edildi. Buna göre, Eylülde başlayacak yeni eğitim yılından itibaren ülkedeki ilkokul ve kolejlerde cep telefonu kullanılamayacak. Tasarıda yer alan, yasağın öğretmenleri de kapsadığı şeklindeki madde değişikliğe uğradı ve yasağın öğretmenleri kapsamadığı belirtildi. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, 2017 sonunda yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin derse yönelik motivasyonunu arttırmak ve dış dünyadan uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla cep telefonu yasağı getirileceğini söylemişti. Cep telefonu yasağı lise öğrencilerine uygulanmayacak.

Haber Merkezi

Etiketler: fransa
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