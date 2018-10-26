Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin, "Evet, itiraf ettiniz, biz dostları ve ailesi olarak Cemal'in cesedini istiyoruz." dedi.

Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın olayın başından beri Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili sık sık hikaye uydurduğunu, bundan rahatsız olduklarını söyledi.

Suudi savcısının yaptığı son açıklamayla planlı bir cinayeti itiraf ettiğini vurgulayan Kışlakçı, şöyle konuştu:

"Önce 'Cemal Bey ölmedi, yaşıyor' dediler. Sonra 'öldü' dediler, sonra onlarca hikaye ortaya çıktı. Bizim dediğimiz şu, siz planlı bir öldürme olduğunu kabul ettiniz. Suudi savcısı bunu böyle ifade etti. Biz de şunu diyoruz, lütfen, ailesi ve dostlarının Cemal'e yakışır bir şekilde cenaze töreni düzenlemeleri için cesedi verin. Evet, artık dünya da biliyor bunu. Ceset paramparça da olabilir, farklı bir şekilde ceset çürümüş de olabilir ama ne olursa olsun, ailesi, babalarının bir mezarının olmasını istiyor. Dostları Cemal'in bir mezarının olmasını istiyor. O cenazeyi geri verin. Bizim Türk Arap Medya Derneği olarak talebimiz budur. Evet, itiraf ettiniz, biz dostları ve ailesi olarak Cemal'in cesedini istiyoruz."

Turan Kışlakçı, dünyadaki bütün hür gazetecilerin, entelektüellerin, aydınların ve siyasi liderlerin tıpkı Charlie Hebdo olayında Paris'te bir araya geldikleri gibi burada da bir araya gelip bir daha konsolosluklarda gazetecilerin öldürülmemesi ve bu tarz olayların vuku bulmaması için bütün dünyanın hür insanlarını cenazeye katılmaya davet ettiklerini söyledi.

"Defin konusuna aile karar verecek"

Kaşıkçı'nın nerede defnedileceği konusunun cesedin ortaya çıkmasıyla belli olacağını aktaran Kışlakçı, "Oğulları ve kızları şunu söylüyor, bir kısmı 'İstanbul'da defnedilebilir. Çünkü kendisi Medineli, Ebu Eyyüb el-Ensari diyarından. Onun için Eyüp'e defnedilebilir' diyor. Ağabeyleri ve kız kardeşleri ise 'Medine'de defnedilsin' diyorlar. Şu anda henüz karar verilmiş değil. Cesedin bulunmasından sonra buna aile bir karar verecek." ifadelerini kullandı.

Kışlakçı, ceset ortaya çıktıktan sonra yapılacak cenaze töreninin, büyük bir camide, selatin camisinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.