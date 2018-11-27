"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Çin’de bebeklerin genetiğinin değiştirildiği iddiasına soruşturma

27 Kasım 2018, Salı 13:35
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong eyaletinin Şıncın kentindeki bir üniversitede görevli bilim adamı Hı Cienkui’in, "bebeklerin genetiklerini değiştirdiği" iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Komisyondan yapılan açıklamada, Hı’nın ikiz bebeklerde AIDS'e yol açan HIV virüsüne karşı bağışıklıklarının güçlendirilmesi için genetik müdahalede bulunmasına yönelik, "Guangdong Eyalet Sağlık Komisyonu yetkililerinin bir an önce soruşturma başlatmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Konunun halk sağlığına yönelik yüksek sorumluluk ilkesiyle, kanunlara ve düzenlemelere uygun şekilde ele alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, yerel yetkililerin soruşturma sonuçlarını gecikmeksizin kamuoyuna açıklaması talep edildi.

Genetik değişiklik bilim dünyasından tepki çekti

Çinli bilim adamı Hı Cienkui öncülüğünde AIDS’e yol açan HIV virüsünün vücuda girişini engellemek için Lulu ve Nana adlı ikiz kız bebeklerin embriyo aşamasındayken CCR5 genini başarılı bir şekilde değiştirdiğini iddiasına bilim adamı Hı'nın görev yaptığı Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden (SUST) de tepki geldi.

SUST’tan yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın “şoke edici olduğu” ve akademik etik ve normları ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Ülkede tartışmalara yol açan Hı’nın bebeklere genetik müdahale bulunduğu iddiası, 122 Çinli bilim insanın ortak açıklamasında da “delilik” olarak nitelendirildi.

Çalışma, değiştirilen genlerin diğer genlerin görevlerinde sorun oluşturabileceği veya başka sağlık sorunlarını ortaya çıkarabileceği gerekçesiyle de eleştirildi.

Çinli bilim insanı Hı Cienkui, dün tüp bebek tedavisi gören 7 çiftin embriyolarının DNA'larında gen düzenleme yöntemiyle değişiklik yaptığını, genleriyle oynanmış ilk ikiz kız bebeklerin bu ay dünyaya geldiğini iddia etmişti.

Bilim adamı Hı’nın çalışmasında enfeksiyonları ilaçla bastırılan HIV taşıyan babaların spermlerinin laboratuvar ortamında HIV olasılığından temizlendiği, daha sonra embriyo oluşumu için tek bir spermin tek bir yumurtaya yerleştirildiği, bundan sonraki aşamada gen düzenleme yönteminin devreye sokulduğu belirtilmişti.

Laboratuvarda 22 embriyodan 16'sında gen değişikliği yapıldığı, 11 embriyonun anne rahmine yerleştirildiği, girişimlerin "Lulu" ve "Nana" adı verilen ikiz kız bebeklerle neticelendiği ifade edilmişti.

Genetiği değiştirilen bebeklerin nerede bulunduğu ve ailelerinin kimler olduğu belirsizliğini koruyor.

AA

Etiketler: Çin, genetik, soruşturma, DNA, bebek
Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'dan Rusya'ya gemi ve askerleri serbest bırakma çağrısı

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Soğan üreticilerinin gözü aydın, siz de terörist oldunuz

    BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka doğru gidiyor

    Üsküdar Üniversitesi Rektörü Tarhan: Buyurgan değil demokratik anne olun

    AKP'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu

    Akşener'den 'zillet ittikakı' cevabı: 17 milyon vatan evladına bir anlamda 'aşağılık' diyorlar

    Edirne Millet Kıraathanesi'nin sevimli misafiri "Müdür"

    'Akaryakıtta fırsatçılık yapanlar deşifre edilmeli'

    YTB gelecek yıl 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Bursu' verecek

    Fransa'da akaryakıt zammı protestolarının bilançosu ağır oldu

    Sanayi Bakanı Varank: KOBİGEL ile 2545 işletmeye kaynak sağlanacak

    AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumlar ve bireyler afete hazırlıklı olmalı

    Hollanda'da bazı belediyeler hükümetin 'burka yasağını' uygulamıyor

    'Türkiye ve AB birbirlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor'

    'ABD yaptırımları İran'ın kazanımlarını sıfıra yaklaştırdı'

    Sancaktepe şehitleri memleketlerine uğurlandı

    Putin: Ukrayna'nın sıkıyönetim kararından endişe duyuyoruz

    Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı

    Garantör devletler yarın 11.kez Astana'da toplanacak

    Piyango sömürüsü artık bitsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Piyango sömürüsü artık bitsin
    Atilla YILMAZ

    Said Nursî’yi korkutan neydi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara oyalamasın, Brüksel bırakmasın
    Genel

    Adalet Bakanlığı'na bir çağrı daha
    Ahmet BATTAL

    Neden ümitlisiniz?
    Genel

    Çözülmezse çözen gelir
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir ahirette Rabbin bilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah bize şah damarımızdan yakındır” ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “gözlem noktaları” kumpası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.