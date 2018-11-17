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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Çocuklar ölüme terk ediliyor

17 Kasım 2018, Cumartesi 18:28
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley “Yemen’de hastanelere getirilen 50 çocuktan 30’u ölüme gönderiliyor” şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, iç savaşın devam ettiği ve dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’e ziyaretinin ardından BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında hastanelerdeki durumun “içler acısı’’ olduğunu söyledi. Ülkede 8 ila 14 milyon kişinin de ileri derecede açlığın eşiğinde olduğunu belirten Beasley, ‘’Yemen’de ziyaret ettiğim hastanelerden birinde doktor ‘her gün hastaneye gelen 50 çocuktan 30’unu geri eve gönderip ölüme terk etmek zorunda kaldıklarını çünkü kapasitelerinin sadece 20 kişi olduğunu’ söyledi’’ dedi.

8 milyon kişinin geçim kaynaklarını kaybettiğini, ülkede 1,2 milyon memura iki yıldır doğru düzgün maaş ödenemediğini, ekonomik çöküşün önüne geçilebilmesi için 200 milyon doların ülke ekonomisine “enjekte edilmesi’’ gerektiğini söyleyen Beasley 22 milyondan fazla kişinin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

‘Ülkede tam bir felÂket yaşanıyor’

Yemen’de gıda güvenliğinin ve ekonomik durumun kötüye gittiğini, gıda fiyatlarının arttığını ve para birimi riyalin “çöktüğünü” söyleyen Beasley,  “Ülkede tam bir felâket yaşanıyor” diye konuştu. Yemen halkına sağlayacak iki aylık gıdaları kaldığını belirten Beasley, “Yemen’de kıtlık sadece 6 ay uzakta’’ ifadesini kullandı.

Siviller korunmuyor 

Uluslararası Af Örgütünce, Yemen’in Hudeyde ilinde çatışan tarafların, sivilleri koruma görevini apaçık şekilde ihmal ettiği bildirildi. Uluslararası Af Örgütünce, Twitter hesabından yapılan açıklamada, binlerce Yemenli sivilin, Hudeyde’deki çatışmalar nedeniyle yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin açlıkla mücadele ettiği kaydedildi. Açıklamada, BM Güvenlik Konseyine sivillerin korunmasını garanti altına alması ve çatışan taraflara Hudeyde Limanı üzerinden temel gıda malzemelerine erişime engel olmaması çağrısı yapıldı. Marib - aa

 

AA

Etiketler: BM, Yemen, insanlık, sivil
Okunma Sayısı: 198
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