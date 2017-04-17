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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Dehşet veren olay Avustralya'da yaşandı!

17 Nisan 2017, Pazartesi 17:04
Avustralya'da köpekbalığının saldırısına uğrayan genç kız öldü.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, Batı Avustralya'nın Esperance kasabası yakınlarında Wylie Körfezi'nin 3 kilometre doğusunda babasıyla sörf yapan 17 yaşındaki genç kız köpekbalığının saldırısına uğradı.

Vücudunun alt bölümünden ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden genç kıza ilk müdahalenin kurtarma ekipleri tarafından kıyıda yapıldığı, kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.

Batı Avustralya polisi, ikinci bir duyuruya kadar saldırının meydana geldiği bölgenin kapatıldığını açıkladı.

Aynı yerde ikinci saldırı

Genç kızın hayatına mal olan saldırının meydana geldiği yerde 2014 yılında da sörfçü Sean Pollard köpekbalığının hedefi olmuştu. Tek başına sörf yapan Pollard, saldırıda kolunu kaybetmişti.

Avustralya Köpek Balığı Saldırı Verileri'ne (ASAD) göre, Batı Avustralya sahillerinde 2000 yılından bu yana 57 köpekbalığı saldırısında 15 kişi öldü.

AA

Etiketler: avustralya, köpekbalığı
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