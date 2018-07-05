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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Dera için Arap Birliği'nden acil çağrı

05 Temmuz 2018, Perşembe 22:34
Arap Birliği, Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde Suriye halkına yönelik işlenen insanlık suçlarının acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin güneybatısındaki Dera ilinde yaşanan tehlikeli askeri tırmanış ve bundan kaynaklanan büyük çaplı sivil zayiatları büyük bir endişe ve rahatsızlıkla takip etmekteyiz." dedi.

Açıklamada, bu tür gelişmeler nedeniyle, yerinden edilmiş kişilerin sayısının artması, insani krizin derinleşmesi ve komşu ülkelerde mülteci şartlarının çok daha kötüye gittiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada son olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (Suriye'de ateşkes talep eden) 2401 sayılı kararının uygulanması, insani yardımların girişine izin verilmesi ve tüm tarafların askeri tırmanışa acilen son vermesi çağrısı yapıldı.

Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin orta kesimindeki Humus kentinde gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı. 

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor. 

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden birisiydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

AA

Etiketler: dera, arap birliği
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