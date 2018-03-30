Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalatı yüzde 19,7 artışla 18 milyar 936 milyon dolar oldu.

Borçlar da büyüdü

Buna göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 13 milyar 176 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 19,7 yükselerek 18 milyar 936 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 54,2 artışla 5 milyar 761 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 76,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 69,6'ya geriledi.

Ocak-şubat dönemi

Yılın iki ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 25 milyar 621 milyon dolara, ithalatı yüzde 28,8 artışla 40 milyar 459 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 83,7 artışla14 milyar 838 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,3 oldu.

AB'ye ihracat, yüzde 23,8 arttı

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın şubat ayında yüzde 45,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,9 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 arttı ve 6 milyar 844 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 359 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 864 milyon dolarla İtalya, 840 milyon dolarla İngiltere ve 666 milyon dolarla ABD izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 863 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 812 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 663 milyon dolarla Almanya ve 875 milyon dolarla Fransa takip etti.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 350 milyon 105 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 247 milyon 16 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Şubatta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 351 milyon 390 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 75 milyon 586 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38,4 oldu.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 79,2 oldu. Şubatta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 41,9 olarak hesaplandı.