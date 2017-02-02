"Ezan''a yasak, ''Şofar''a onay!

İsrail'in Yahudiler için kutsal sayılan cumartesi gününün girdiğini duyuran "Şofar" adlı alete üflenerek çıkarılan sesi, "ezan yasağı" olarak bilinen yasa tasarısının dışında tutacağı bildirildi.

İsrail devlet radyosu, Müslümanların tepkisini çeken, camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören ve "ezan yasağı" olarak bilinen yasa tasarısına ilişkin yeni düzenlemelerin pazar günü bakanlar kurulu toplantısında yapılacağını duyurdu. Bu yeni düzenlemeyle, Yahudiler için kutsal sayılan cumartesi gününün girdiğini bildiren "Şofar" adlı alete üflenerek çıkarılan sesin, "gürültü kirliliğine" neden olduğu iddia edilen ezanın aksine tasarının dışında tutulacağı ifade edildi. İsrail Bakanlar Kurulu "gürültü kirliliği" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasını yasaklayacak tasarıyı onaylamasına rağmen ülkedeki bazı siyasi partilerin çekincelerinden dolayı tasarı parlamentoya sunulmamıştı. Söz konusu partiler, tasarının Yahudiler için kutsal sayılan cumartesi gününün girdiğini bildiren Şofar adlı alete üflenerek çıkarılan sesi de kapsayacağı endişesiyle, yasağın gece saat 10'dan sabah 7 arasında uygulanmaması önerisini sunmuştu. Filistin'deki Müslümanlar ise söz konusu tasarıya tepki gösteriyor. Tasarının iptal edilmesi gerektiğini belirten Filistinli alimler, yasalaşması durumunda uygulamayacaklarını açıklamışlardı. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan ise İsrail güçlerinin tasarı yasalaşmadan bazı bölgelerde okunan ezan seslerini kısıtladığını belirterek, "Tasarının yasalaşmasına gerek yok. İsrail polisi zaten yasağı uygulamakla görevli." demişti. Konuyla ilgili haberler: Büyük tepki çekmişti: İsrail'de ezan yasası bir kez daha ertelendi! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/buyuk-tepki-cekmisti-israil-de-ezan-yasasi-bir-kez-daha-ertelendi_417691 Mescid-i Aksa'nın gönüllü müezzini: Hiç kimse ezanı yasaklayamaz Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/mescid-i-aksa-nin-gonullu-muezzini-hic-kimse-ezani-yasaklayamaz_417473 Arap Birliği, İsrail'in ezan yasağı tasarısını kınadı Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/arap-birligi-israil-in-ezan-yasagi-tasarisini-kinadi_415801 İsrail Cumhurbaşkanı ezan yasağına karşı Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/israil-cumhurbaskani-ezan-yasagina-karsi_416919 Ezan düşmanı İsrail'e tepki yağıyor: Ezan yasağı yasa tasarısı ertelendi Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/ezan-dusmani-israil-e-tepki-yagiyor-ezan-yasagi-yasa-tasarisi-ertelendi_415744 Ezan düşmanı İsrail'e tepki yağıyor! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/ezan-dusmani-israil-e-tepki-yagiyor_415561 Kim ezandan rahatsız oluyorsa bu diyardan def olsun Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/ezan-dusmani-israil-e-tepki-kim-ezandan-rahatsiz-oluyorsa-bu-diyardan-def-olsun_415442 ''Ezan Kudüs semalarında kıyamete kadar yankılanacak'' Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/israil-e-tepki-ezan-kudus-semalarinda-kiyamete-kadar-yankilanacak_414574 Mescid-i Aksa Camisi imamından İslâm âlemine çok önemli çağrı... Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/mescid-i-aksa-camisi-imamindan-islam-alemine-cok-onemli-cagri_394884 AA

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