Fransa ''1915 olayları yasası''nı iptal etti

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etti.

Ayrıntılar Bekleniyor... Konuyla ilgili önemli makaleler: ''Tehcir''deki doğrular - yanlışlar Alman parlamentosunda 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarının onaylanmasının ardından 'Ermeni Tehciri' yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Tarihçi yazarı M. Latif Salihoğlu'nun ''Tehcir''deki doğrular - yanlışlar başlıklı yazı dizisini istifadenize sunuyoruz: Devamını okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/tehcir-deki-dogrular-yanlislar_399212 ‘Tehcir’deki doğrular-yanlışlar (2) http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/tehcir-deki-dogrular-yanlislar-2_331731 ‘Tehcir’deki doğrular-yanlışlar (3) http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/tehcir-deki-dogrular-yanlislar-3_331904 ‘Tehcir’deki doğrular-yanlışlar (4) http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/tehcir-deki-dogrular-yanlislar-4_332037 I. Dünya Savaşı'nda Ermenileri hayran bırakan ahlâk Bediüzzaman’ın bulunduğu nahiyeye binlerle Ermeni çocuğu toplanmıştı. Molla Said askerlere, “Bunlara ilişmeyiniz!” diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocuğunu serbest bıraktı… Devamını okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/i-dunya-savasi-nda-ermenileri-hayran-birakan-ahlak_399197 AA

Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.