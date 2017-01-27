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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Fransa'nın kararı hakkında Türkiye'den ilk değerlendirme

27 Ocak 2017, Cuma 15:59
Dışişleri Bakanlığından Fransa'da 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde soykırım olarak tespit edilmemiş olayların inkarının cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, dün Fransa Parlamentosunun 22 Aralık 2016 tarihinde kabul ettiği "Eşitlik ve Vatandaşlık Yasası"nın, inkar suçunun kapsamının mahkeme kararıyla soykırım olarak nitelendirilmemiş olayları da içerecek şekilde genişletilmesini öngören maddesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ve Fransa Anayasasına aykırı olduğuna karar verdiği hatırlatıldı. 

Fransa Anayasa Konseyinin, 2012'deki kararının devamı niteliğini taşıyan ve ihtilaflı tarihi olaylar konusunda Türkiye'nin bugüne dek savunduğu ilkelerle uyumlu bu kararıyla, hukukun üstünlüğüne ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan ifade özgürlüğü ilkelerine bağlılığını bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karar, tarihsel ihtilaflara ilişkin demokratik tartışmaların, kısır iç politika mülahazalarıyla hukuka aykırı şekilde kısıtlanmasının engellenmesi açısından önemli bir hukuki kazanımdır. Bu tür ihtilafları siyasi amaçlarla istismar çabası içinde olan çevrelerin bu karardan gerekli dersleri çıkaracağını ümit ediyoruz."

Ülkede 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmü dün yetkili kurumca iptal edilmişti. Kararda, geçen yıl sonunda yasalaşan tasarının "zaten var olan nefrete teşvikle ilgili yasaların yanında gerekli olmadığı" vurgulanmıştı.

Fransa ''1915 olayları yasası''nı iptal etti

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/fransa-1915-olaylari-yasasi-ni-iptal-etti_422201

Konuyla ilgili önemli makaleler:

''Tehcir''deki doğrular - yanlışlar

Alman parlamentosunda 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarının onaylanmasının ardından 'Ermeni Tehciri' yeniden gündeme geldi.

Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Tarihçi yazarı M. Latif Salihoğlu'nun ''Tehcir''deki doğrular - yanlışlar başlıklı yazı dizisini istifadenize sunuyoruz:

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/tehcir-deki-dogrular-yanlislar_399212

‘Tehcir’deki doğrular-yanlışlar (2)

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/tehcir-deki-dogrular-yanlislar-2_331731

‘Tehcir’deki doğrular-yanlışlar (3)

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/tehcir-deki-dogrular-yanlislar-3_331904

‘Tehcir’deki doğrular-yanlışlar (4)

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/tehcir-deki-dogrular-yanlislar-4_332037

I. Dünya Savaşı'nda Ermenileri hayran bırakan ahlâk

Bediüzzaman’ın bulunduğu nahiyeye binlerle Ermeni çocuğu toplanmıştı. Molla Said askerlere, “Bunlara ilişmeyiniz!” diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocuğunu serbest bıraktı…

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/i-dunya-savasi-nda-ermenileri-hayran-birakan-ahlak_399197

AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı, 1915 olayları
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