''Hırsızlık'' ve ''hukuksuzluğa' devam: Filistinlilerin tarım arazisini Yahudi Fonu'na tahsis ettiler

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel mülkü olan 876 dönüm tarım arazisini Ulusal Yahudi Fonu adına tescil etti.

Filistin yönetimi, İsrail Adalet Bakanlığı'nın işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinlilere ait yüzlerce dönüm tarım arazisini Ulusal Yahudi Fonu'na tahsis etmesini kınadı.

Filistin Yönetimi'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleri ile Mücadele Heyeti'nin Beytüllahim Sorumlusu Hasan Bureyciyye yazılı açıklamasında, İsrail Adalet Bakanlığı’nın Beytüllahim'in güneyindeki El-Habiyle bölgesinde Filistinlilere ait 876 dönümlük tarım arazisinin mülkiyetini Ulusal Yahudi Fonu'na devrettiğini belirtti.

Bureyciyye, söz konusu toprakların Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında Filistinlilere ait özel mülk olduğunu belirterek, "Mahkemelerde 18 yıldır süren ilgili davaya rağmen böyle bir kararın verilmesi şoke edicidir. Bu bir hırsızlıktır ve kanunun ihlalidir." dedi.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked geçen hafta yaptığı açıklamada, bakanlığının Ulusal Yahudi Fonu adına işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 850 dönüm araziyi tescil ettirdiğini belirtmişti.

Filistinlilerden toprak satın almak ve üzerine Yahudi yerleşim birimi inşa etmek üzere 1901'de kurulan Ulusal Yahudi Fonu, dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerden bağış topluyor.

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan A Bölgesi'nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B Bölgesi'nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C Bölgesi'nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Anlaşmaya göre nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail, Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek, bu bölgeye Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargâhlar kurmaya devam etti.

***

Okumak için tıklayınız:

İsrailli insan hakları kuruluşundan İsrail'e 'savaş suçu' uyarısı

İsrail'den bütün tepkilere rağmen 'hukuksuzluk' ve 'işgal'e devam kararı!

İsrailli Bakandan küstah açıklamalar

''Milyonlarca Müslümanın duygularını tahrik edici''

Yahudi milletvekilleri Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı!

İsrail'den "suçun şahsiliği" ilkesini ihlal eden 'skandal' karar

Gözaltı süresi yeniden uzatıldı

İsrail zindanlarındaki zulümler: "Hem ruhen hem bedenen öldürmek istiyorlar"

BM'den Gazze'ye yardım ve açıklama: Yurt dışında tedavi görmesi gereken çok sayıda hasta var

Dünyanın gözleri önünde ve bütün tepkilere rağmen 'hukuksuzluk' ve 'işgal' devam ediyor!

BM tepki gösterdi: İşgalci İsrail'e 'Kudüs yasa tasarısı' uyarısı

Yahudi asıllı İsveçli aktivist, İsrail zulmüne karşı Filistin'e yürüyor

İşgalci İsrail'e bir tokat daha: ''Uluslararası hukuk her yönü ile Filistin'i destekler nitelikte"

Adım adım Yahudileştiriyor: Dünya 'yeter' demedikçe İsrail'in zulmü sona ermeyecek!

İsrail, Filistin'in elektriğini kesecek

''2 milyar Müslümana meydan okuyor''

Müspet hareket işgalci İsrail'e geri adım attırdı: Mescid-i Aksa'daki durum 'normale' döndü

'Dünya 'yeter' demedikçe İsrail'in zulmü sona ermeyecek'

Müspet hareket işgalci İsrail'e geri adım attırdı

Müspet hareket bir Kur’ân emridir

“Müsbet hareket” ya da “manevî cihad”

Müsbet Hareket

Müsbet hareketin gerekliliği ortaya çıktı

''İsrail'in hukuka aykırı hareketlerini şiddetle kınıyoruz''

İşgalci İsrail Temmuz'da 20 Filistinli öldürdü

'Sorunsuz' ilk Cuma namazı: Üç haftada neler yaşandı?

İslâm dünyası, İsrail’le ilişkileri kesmeli

Filistin’deki siyasi bölünme İsrail’e yarıyor

Bütün tepkilere rağmen işgale devam: Yeni konutların temelini attı

'Hukuksuzluk'tan vazgeçmeyeceğini açıkladı!

Krizi derinleştiriyor: Siyonist azgınlığının Mescid-i Aksa ihlalleri sürüyor

ABD, İsrail'e tepki gösterdi: Trump'ın bu konudaki tavrı çok net

Hem hukuksuzluk hem küstahlık: ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak güçlendirmek için...''

Mescid-i Aksa'ya giren 'fanatik' Yahudi sayısında artış!

İİT İsrail'i güçlü bir şekilde kınadı

'İmkanı olan tüm kardeşlerimiz Kudüs'ü ziyaret etsin'

İşgalci İsrail 116'ncı kez yıktı!

İşgalci İsrail zulmüne bir tepki de Endonezya'dan

Filistin'in 11 yaşındaki en küçük gazetecisinden en anlamlı mesaj...

Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı: On binler Harem-i Şerif'te...

Papaz Musellem'den Filistin için önemli çağrı

'50 yaş sınırı' zulmü: Cuma namazını Kudüs’ün caddelerinde kıldılar...

Siyonist azgınlığı: Yeni keyfilik ve zorbalık...

Olağanüstü toplantının ardından 16 maddelik bildiri yayınlandı

Yeni fitne, yine provokasyon: İşgalci İsrail'den 50 yaş yasağı

İnsanlık İsrail'e geri adım attırdı: Bu duyarlılık devam etsin

Mescid'i Aksa'nın tüm kapıları açıldı

BM'den işgalci İsrail'in geri adım atması hakkında açıklama

Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirler de kalktı

BM’den dinler arası savaş uyarısı

BM: Cumadan önce çözülmeli

İsrail asıllı İsveç vatandaşından dikkat çeken işgalci İsrail açıklamaları

Mescid-i Aksa ile ilgili karar günü

Mescid-i Aksa hakkında önemli gelişme

İİT'den olağanüstü toplantısı sonrası Mescid-i Aksa açıklaması

İttihad-ı İslâm’ın düğüm şehri: Kudüs

Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı kararı: Kudüs kırmızı çizgimizdir

Yahudi kökenli ABD'liler de katıldı: New York'ta İsrail zulmü protesto edildi!

Siyonist azgınlığını artarak devam ediyor: Yine saldırdılar; yaralılar var!

İsrail televizyonu: Metal arama dedektörleri kaldırılacak

İsrail askerleri namaz kılan genci tekmeledi

Ey insanlık Kudüs’e sahip çık

İslami Cihat Hareketi: Kudüs üzerindeki egemenlik halkımıza aittir

''Kudüs halkı, İslam dünyasından destek bekliyor''

İsrail, Cuma cemaatine saldırdı: 3 ölü, 190 yaralı

İsrail, Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı!

Siyonist azgınlığı artarak devam ediyor: İsrail zulmünden yeni yasak!

Rahipler Aksa için yürüdü

ABD'den 'Mescid-i Aksa' açıklaması

Siyonist azgınlığı devam ediyor: İsrail eski şehir kapılarını yeniden kapattı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nen Kudüs ve Mescid-i Aksa mesajı

İsrail zulmüne bu suskunluk niye?

Filistin'den dünyaya 'acil' Kudüs ve Mescid-i Aksa çağrısı

Mescid-i Aksa’nın çığlığına sessiz kalınıyor!

Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı

Siyonist azgınlığı: Mescid-i Aksa'ya 155 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi

İsrail'in dehşet veren 'sinsi' hedefini açıkladı

Büyük tepki çeken yasak hakkında yeni gelişme

Zulüm artarak devam ediyor: Eski Kudüs'e 4 gündür giriş çıkışa izin verilmiyor!

Mescid-i Aksa ibadete açıldı: Metal dedektörü uygulamasına tepki!

İsrail zulmü dinmiyor

Bugün de ezan okunmadı...

Dışişleri'nden İsrail'e 'Mescid-i Aksa' çağrısı

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin serbest bırakıldı

"1967 yılından bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınamadı''

***

Okumak için tıklayınız:

Ezan yasağı yasa tasarısını yırttılar: “Tükürün zalimlerin hayâsız yüzüne!”

'Hukuksuzluk'tan vazgeçmeyeceğini açıkladı!

ABD, İsrail'e tepki gösterdi: Trump'ın bu konudaki tavrı çok net

Hem hukuksuzluk hem küstahlık: ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak güçlendirmek için...''