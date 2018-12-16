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Hollanda, alkol ve madde bağımlılığında 'İzlanda modelini' uygulayacak

16 Aralık 2018, Pazar 16:00
Hollanda'da reşit olmayan gençler arasındaki alkol ve uyuşturucu kullanımı, bu konuda dünyadaki en başarılı ülke olan İzlanda'nın uyguladığı modelle önlenecek.

"İzlanda modeli" için, gençler arasında bağımlılık sorunun yüksek olduğu Hollanda'daki 7 belediye, pilot bölge olarak belirlendi.

Ancak Amsterdam yakınlarındaki Edam - Volendam belediyesi, bu projeyi beklemeden 1 Ocak'tan itibaren İzlanda modelini hayata geçirme kararı aldı.

Çünkü bu bölgede, 14 yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 43 ayda en az bir kez alkol kullanıyor. Bu, ülke ortalamasının iki katından fazla.

Edam - Volendam Belediyesi, ebeveynler, şirketler ve spor kulüplerinin de katılımıyla, gençler arasındaki alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımına karşı etkin bir mücadele yürütecek.

Hafta sonları gençler için daha fazla spor etkinliği ve çeşitli uğraşlar düzenlenecek. Ebeveynlerin de desteğiyle gençlere yönelik daha sıkı kontroller uygulanacak. Reşit olmayan gençlere içki satanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

İzlanda, 20 yıl önce reşit olmayan gençler arasındaki alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı bakımından Avrupa'nın en sorunlu ülkesiydi.

Avrupa Birliği (AB) verilerine göre, ülkedeki 15 - 16 yaş grubundaki gençler arasında alkol kullanım oranı yüzde 23, esrar kullanım oranı da yüzde 17 civarındaydı.

Araştırmalara göre, gençlerin yüzde 42'si de ayda en az bir kez sarhoş olduğunu söylüyordu.

İzlanda hükümeti, giderek artan bu sorunla mücadele etmek için kapsamlı bir araştırma başlattı. Ders dışı etkinlik yapan çocukların daha az bağımlı olduğunun belirlenmesi üzerine, spor faaliyetlerine ağırlık verildi.

Gençlere spor ödeneği

Gençler, okul sonrası haftada 3 ile 8 kez spor yapmaya teşvik edildi. Devlet, çocuk başına yıllık 450 euro spor ödeneği ayırdı.

Gençler arasında yapılan bir ankete, madde bağımlılığı ile gençlerin ebeveynleri ile geçirdikleri zaman arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Hükümet, ebeveynleri, çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirmeye teşvik etti.

Gençler, yaz tatilleri be boş zamanlarında belirli bir ücret karşılığında kamusal alanlarda temizlik ve diğer hizmetlerde çalışmaya özendirildi.

İzlanda genelinde, ergenlik çağındaki gençler için sokağa çıkma yasağı kondu. Kışın gece saat 22:00, yazın da saat 00:00'dan sonra reşit olmayan gençlerin sokağa çıkması yasaklandı.

Yasak, mahallelerdeki gönüllü ebeveynler tarafından kontrol edildi. Son 10 yılda, gençlerin akşam saatlerinde dışarıda geçirdiği saat sayısı yarı yarıya azaldı.

Hükümet, alkol ve tütün reklamlarını tamamen yasakladı. Sigara satın almak almak için 18, alkollü içki satın almak için 20 yaş sınırlaması getirildi.

Litvanya'da da işe yaradı

Alkollü içki satışına sadece devlet denetimindeki mağazalarda izin verildi ve içki fiyatları arttırıldı.

Bu önlemler sayesinde 20 yıl içinde alkol kullanan gençlerin oranı yüzde 2'ye, esrar kullananların oranı da yüzde 7'ye geriledi. Ayda en az bir kez alkol aldığını söyleyenlerin oranı da yüzde 5'e düştü.

İzlanda tarafından hayata geçirilen önlemler, diğer Avrupa ülkeleri tarafından da yakından izlenmeye başlandı. Litvanya'nın Kaunas kentindeki sigara ve alkol tüketimi, İzlanda modeli sayesinde 2006'den bu yana yüzde 30 azaldı.

Hollanda'da yeni yıldan itibaren hayata geçirilecek modelin başarılı olup olmayacağı merak ediliyor. Çünkü İzlanda'nın aksine Hollanda'da içki fiyatları neredeyse 4 kat daha ucuz ve süper marketlerden spor kulübü kantinlerine kadar birçok yerde alkollü içki satın almak mümkün.

BBC Türkçe

Etiketler: İzlanda, Hollanda, uyuşturucu, bağımlılık, Litvanya
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