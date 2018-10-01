Hollanda'da Danıştay'dan Türkler hakkında tartışmalı karar

Hollanda Danıştayı, Hollanda makamlarının Türkiye hükümetine başvurmadan yaptıkları mal varlığı araştırmalarında elde ettikleri bilgi ve belgelerin kullanılmasının yasal olduğuna hükmetti.

Hollanda Danıştayı, Hollanda makamlarının yurt dışı mal varlıklarının araştırması ile ilgili Türkler aleyhine karar verdi.

Merkezi Utrecht'te bulunan Hollanda Danıştayı, Hollanda makamlarının Türkiye hükümetine başvurmadan yaptıkları mal varlığı araştırmalarında elde ettikleri bilgi ve belgelerin kullanılmasının yasal olduğuna hükmetti.

Danıştay, yurt dışı mal varlıkları hakkında yapılan araştırmaların Hollanda yasalarına göre uygulandığını belirterek kişilerin özel hayatlarının ihlal edilmediği yönünde karar verdi.

Davanın avukatı Hollanda Türk Hukukçular Birliği (THB) Başkanı avukat Ejder Köse, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, kararın beklenmedik ve çok üzücü bir karar olduğunu söyledi.

Türk toplumuna geçmiş olsun dileğinde bulunan Köse, "Bu davayı, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyacağız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 8. Maddesi özel hayatın korunması ile ilgili olarak çok sabit bir antlaşmadır. AİHM'de Türk hukukuna göre hukuksuz olarak elde edilen bilgi ve belgelerin AİHS'ye aykırı olduğunu savunacağız." dedi.

Türkiye'de yapılan mal varlığı araştırmaları ile Türk makamları ve yetkililere büyük görev düştüğünü savunan Köse, "Türk kurumları ve yetkilileri bu bilgi ve belgeleri vermediği takdirde burada yapabilecekleri hiçbir şey yok. Biz hukukçular olarak AİHM'ye başvurumuzu yapacağız. Fakat kanımca burada yapılması gereken özellikle önemli konulardan birisi de Türk yetkililerin bu hususla ilgili önlem almaları gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda makamlarının ek sosyal ödenek alan 65 yaş üstü emekli Türk vatandaşlarının yurt dışındaki mal varlıklarını araştırmada son yıllarda yasal olmayan yollara başvurmasıyla ilgili 5 yıl önce dava açılmıştı.

Daha önce alt mahkemelerin Türkler aleyhine karar vermesi sonucu dava yüksek mahkemeye taşınmıştı.

Araştırmalar sonucunda yurt dışında mal varlığı olan Türklerin, 15 yıla kadar aldığı ek sosyal ödenekleri geri ödeme riski bulunuyor.