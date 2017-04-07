Hollande ve Merkel'den ortak açıklama: Suriye'deki gelişmelerin tek sorumlusu...

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Suriye'deki gelişmelerin tek sorumlusunun Esed olduğunu belirtti.

Almanya Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Merkel ve Hollande'ın bu sabah gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'de kimyasal silah kullanılması ve ABD'nin buna gösterdiği tepkiyi değerlendirdiği belirtildi.

İki liderin yaptığı ortak açıklamada, 4 Nisan’da Suriye’deki Han Şayhun’da kimyasal silahlarla gerçekleştirilen katliamın ardından bu gece ABD’nin hava saldırısıyla Suriye rejiminin bir askeri tesisinin yıkıldığına işaret edildi.

"Bu gelişmenin tek sorumlusu Esed"

Esed'in canice eylemlerinden dolayı hesap vermesi için Fransa ve Almanya'nın, partnerleriyle Birleşmiş Milletler içinde çabalarını sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Bu gelişmenin tek sorumlusu Esad’dır" ifadesine yer verildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararına ve Cenevre Anlaşması'na uygun olarak uluslararası toplumun Suriye’de siyasi geçiş için çaba harcanması istendi.