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23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

İdlib'de çiftliğe hava saldırısı: 6 çocuk öldü, 8 yaralı

22 Ocak 2017, Pazar 20:34
​Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib kentinde, yerlerinden olan Suriyelilerin barındığı bir çiftliğe düzenlenen hava saldırısında 6 çocuğun öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Leys el Faris, yaptığı açıklamada, bir savaş uçağının kentin kuzeyindeki Neyrab beldesinde, Suriyeli göçmelerin kaldığı bir çiftliği bombaladığını belirtti.

Hangi millete ait olduğu belirlenemeyen savaş uçağının saldırısında 6 çocuğun öldüğünü, 8 çocuğun yaralandığını bildiren Faris, yaralıların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydetti.

Faris ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyona ait olduğu düşünülen bir savaş uçağının da İdlib'in Akrobat mevkinde Şam'ın Fethi Cephesine ait bir karargahı bombaladığını söyledi.

Saldırıda grubun bazı üst düzey komutanlarının öldüğünü aktaran Faris, saldırıya ilişkin başka detay vermedi.

AA

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