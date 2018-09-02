İdlib gerilimi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi: “Bu (İdlib), Suriye’deki savaşın bir sonraki büyük aşamasıdır ve çok kanlı olabilir. Arzumuz bunun olmamasıdır.”

Birleşmiş Milletler’in (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanabilecekler için son derece endişeli olduklarını söyledi. Suriye kriziyle ilgili gerçekleştirdiği Ortadoğu turu kapsamında Lübnan’da bulunan Grandi, başşehir Beyrut’ta Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Suriye krizinin askerî seçeneklere dönüşmemesi için çözüm bulmaya yoğun mesai harcadıklarına işaret eden Grandi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer yetkililerin duyurduğu gibi İdlib bölgesinde yaşanabileceklere dair ciddî anlamda endişe duyduklarını kaydetti.

Herkes endişeli

Sivillerin hayatlarını mümkün olduğunca kurtarmayı umduklarını söyleyen Grandi, “Bu (İdlib), Suriye’deki savaşın bir sonraki büyük aşamasıdır ve çok kanlı olabilir. Arzumuz bunun olmamasıdır. Suriye hükümeti, sivillerin kurtarılması için çaba göstereceğini belirtti. Ancak biliyorsunuz ki Lübnan dahil herkesi endişelendiren karışık bir durum söz konusu.” diye konuştu.

ABD’nin, Rusya’ya İdlib ikazı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Suriye’nin İdlib’de girişeceği muhtemel bir saldırganlığın ABD tarafından “zaten tehlikeli bir çatışmanın tırmanması olarak” görüleceğini belirtti. Pompeo, İdlib’deki son durumla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Pompeo, şunları kaydetti: “Sergey Lavrov, İdlib’e karşı Suriye ve Rusya’nın (yapacağı) saldırısını savunuyor. Ruslar ve Esad buna izin vermeme konusunda anlaşmışlardı. ABD bunu zaten tehlikeli bir çatışmanın tırmanması olarak görüyor. Zaten evlerini terk etmek zorunda kalan ve şu anda İdlib’de bulunan 3 milyon Suriyeli bu saldırganlıktan dolayı acı çekecekler. Bu iyi değil. Dünya bunu izliyor.”

Suriyeliler dönmek istiyor mu?

Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde yaklaşık 5 milyon Suriyeli mülteci için en iyi çözümün ülkelerinde güvenli ve rahat bir hayata kavuşmaları olduğunu aktardığına işaret eden Grandi, “Önceki yıllarda Suriye’deki durum çok kötüydü. Şu anda da Suriyelilerin ülkelerine dönmek isteyip istemediğini öğrenmeye çalışıyoruz. Suriye hükümeti ile bu konuyu ve beklenen zorlukları açık bir şekilde konuştuk.”