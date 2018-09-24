İran'daki saldırının failleri yakalandı

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki silahlı saldırının birçok failinin yakalandığını söyledi.

Terör saldırısında ölen 25 kişinin Ahvaz'daki cenaze törenine hükümet adına katılan Bakan Alevi, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Alevi, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin öldürüldüğünü ve olayın faillerinden birçok kişinin de yakalandığını açıkladı. İran İstihbarat Bakanı, saldırının arkasında kim varsa hepsini tespit edeceklerini dile getirdi. Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 17'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı. AA

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