İslam İşbirliği Teşkilatı, Kayseri’deki saldırıyı kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yousef Othaimeen, Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen ve 14 askerin şehit olduğu terör saldırısını kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada Othaimeen’in “terör saldırısını en sert şekilde kınadığı” ifade edildi. İİT Genel Sekreteri, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da en kısa sürede iyileşmeleri dileklerini” iletti. “Terörün her türlüsünü ilkesel olarak karşı durduklarını” vurgulayan Othaimeen, terörle mücadelesinde Türkiye’ye olan desteklerini ve “bu belayı yenmek için uluslararası işbirliği teşvikini” yineledi. DHA

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