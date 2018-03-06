İsrail'den Kudüs direnişinin sembol ismine anlamasız 'yasak'

İsrail makamları, tedavi olmak için babasıyla Türkiye'ye gelmeye çalışan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin ülkeden çıkışına izin vermedi.

İsrail makamlarının, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'ye "güvenlik gerekçesiyle" seyahat yasağı getirdiği belirtildi. Cuneydi'nin amcası Reşad el-Cuneydi, yaptığı açıklamada, yeğeninin geçen hafta perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e gitmek üzereyken Kral Hüseyin Köprüsü (Allenby) Sınır Kapısı'nda İsrail sınır güvenlik makamları tarafından 8 saat bekletildiğini, ardından da kendisine ülkeden çıkışına izin verilmediği yönünde tebligat yapıldığını söyledi. Amca Cuneydi, İsrail'in "güvenlik gerekçesiyle" seyahat yasağı koyduğu yeğeninin 7 Aralık'ta İsrail askerleri tarafından gözaltına alınırken darp sonucu kırılan omzunun tedavisi için babasıyla beraber Türkiye'ye gitmeye çalıştığını kaydetti. Filistinli 16 yaşındaki Cuneydi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında "gözleri bağlanarak" 20'ye yakın İsrail askeri tarafından gözaltına alınmıştı. Kudüs direnişinin sembol ismi hâline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasıyla uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki yağmıştı. AA

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