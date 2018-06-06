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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İsrail, Filistinli Cüneydi'yi Türkiye'ye göndermedi

06 Haziran 2018, Çarşamba 18:03
Esenler'de düzenlenen "Kudüs Gecesi"nde Filistin için dualar edildi. Geceye Kudüs direnişinin kahramanı 16 yaşındaki Fevz El-Cüneydi'nin de katılması planlanıyordu ancak Cüneydi'ye İsrail'den izin çıkmadı.

Esenler Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında "Kudüs Gecesi" düzenledi. Dörtyol Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede, Kudüs direnişi ve dirilişinden görüntüler paylaşıldı. Kudüs için şiirlerin okunduğu gecede Grup Yürüyüş sahne aldı ve Filistin, Kudüs ve İntifada marşları seslendirdi. Dinleyenler de, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla marşlara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Gece boyunca Filistin için, Kudüs için ve tüm mazlum coğrafyadaki Müslümanlar için dualar edildi.

CÜNEYDİ'YE İSRAİL'DEN İZİN ÇIKMADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da kararı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevz El-Cüneydi'nin de katılması planlanıyordu ancak Cüneydi'ye İsrail'den izin çıkmadı. Fevz El-Cüneydi, Esenler Belediyesi'nin davetiyle, Ocak ayında babası ile birlikte Esenler'e gelmiş, daha sonra da Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmuştu.

 

DHA

Etiketler: Filistin, Cüneydi, Türkiye
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