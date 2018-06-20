İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenlediği duyuruldu. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'den İsrail tarafına atılan roket mermilerine karşılık yer altında bir eğitim noktasının da arasında olduğu Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenlediğini kaydetti. Gazze sınırından İsrail'in güneyine yaklaşık 30 roket mermisi fırlatıldığını, bunlardan 7'sinin imha edildiğini, 3'ünün ise Gazze içinde düştüğünü belirten Adraee, "Hamas dün gece İsrail'de iç cepheyi hedef alan tehlikeli bir roket saldırısı düzenledi. Gazze ve halkını gerginliğe taşıyan Hamas, Gazze'de yaşanan her şeyin sorumlusu sayılır." ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık Hamas'a ait 3 hedefi vurduğunu açıklamıştı. AA

Okunma Sayısı: 155

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.