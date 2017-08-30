İsrailli Bakandan küstah açıklamalar

İsrail'in aşırı sağcı Eğitim Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin artırılacağını belirterek, bu yerleşim birimlerinde yaşayanların sayısını bir milyona çıkartacaklarını, Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail’in Kanal 7 televizyonunda yayınlanan habere göre, Eğitim Bakanı ve HaBayt HaYahudi Partisi (Yahudi Evi) lideri Bennett, "Biliyorum ki bazıları Filistin Devleti’nin kurulması vizyonundan bahsediyor. Ancak herkes için açıkça görülen bir şeydir ki bu asla gerçekleşmeyecek. O zaman gerçekleşmeyecekse halihazırdaki durumu da değiştirmenin vakti geldi.” dedi.

Habere göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın ortasında kurulan Beyt-İl Yahudi yerleşim biriminin inşasının 40. yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Bennett, "İsrail’in Yahuda ve Samarra’da (Talmudik işgal altındaki Batı Şeria) tam egemen olma zamanı geldi. Sayın Başbakan (Binyamin Netanyahu) size sesleniyorum. Biz egemenliği sağlama adına bu Siyonist adımı atmanız durumunda arkanızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Bennett, “Kimse bizi Yahuda ve Samarra’nın nüfusunu bir milyona çıkarma yönündeki vizyonumuzdan alıkoyamaz.” diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

“Biliyorum ki Avrupa’da bazı insanlar bundan nefret edecektir. Biz 40 yıl önce Beyt-İl’i kurduğumuzda Başkan Carter (ABD Başkanı Jimmy) buna karşı çıkmıştı ancak bugün burada 6 bin 500 kişi yaşıyor. Dolayısıyla kimin ne söylediği önemli değil, önemli olan burada olacak olandır.”

İsrail-Filistin ziyaretinde üst düzey yetkililerle bir araya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin illegal olduğunu ve bu Yahudi yerleşim birimlerinin bölgesel barışın önünde engel teşkil ettiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin hiçbirinin kaldırılmasına izin vermeyeceğini belirtmişti.

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