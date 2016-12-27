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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Karadeniz'e düşen Rus uçağı hakkında flaş gelişme!

27 Aralık 2016, Salı 10:56
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e düşen Tu-154 uçağının kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.

Bakanlığın Rus basınında yer alan açıklamasına göre, sabah saatlerinde kıyıdan bin 700 metre uzaklıkta ve denizin 17 metre derinliğinde uçağın ana kara kutusu bulundu. Kara kutunun en yakın zamanda deşifre ve inceleme işlemleri için Moskova'ya gönderileceği bildirildi.

Ayrıca arama bölgesinde uçağa ait başka parçaların da bulunduğu ve çalışmaların aralıksız devam ettiği, çalışmalarda 12 cesede ulaşıldığı belirtildi.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

80 kişinin daha cesedi bulundu

Karadeniz'de yürütülen çalışmalar sonucunda Tu-154 uçağında bulunan 80 yolcunun cesedi daha çıkartıldı.

İnterfaks tarafından yapılan haberde, "Şu anda 80 kişinin cesedi karaya çıkartıldı" denildi. Ayrıca, elde edilen ilk verilere göre arama operasyonu yetkilileri uçağın sağ motorunu buldular.

Daha önce Savunma Bakanlığı'na ait uçağın mürettebatından bir kişinin cesedinin tespit edildiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, şu ana kadar arama bölgesinde su üstü alanın tamamının, 7 sektörde denizin dibinin araştırıldığını bildirdi.

AA - DHA

 

Etiketler: rusya, rus uçağı
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