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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kaybolan Suudi gazetecinin soruşturması sürüyor

06 Ekim 2018, Cumartesi 20:41
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının da bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edildi.

Ayrıca bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi.

Emniyet yetkilileri soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu çerçevede yürütüyor.

Kaşıkçı'nın Başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre zarfında Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar da emniyet tarafından inceleniyor.

 

AA

Etiketler: Türkiye, Suudi Arabistan, başkonsolosluk
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