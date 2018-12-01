"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kölelik sadece şekil değiştirdi: 40 milyondan fazla "modern köle" var

01 Aralık 2018, Cumartesi 13:10
Günümüzde neredeyse her ülkede kölelik yasaklanmış olsa da "modern kölelik" hukuki bir terim olarak ülkelerin mevzuatına henüz girmiş değil. Bu nedenle yeni formlarıyla kölelik, insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

Modern kölelik genellikle düşük gelirli ve çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde yoğun olarak görülse de ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerdeki modern köle sayıları da endişe veriyor.

Modern kölelik

Modern kölelik tabiri, tehdit, şiddet, zorlama, hile, gücün suistimal edilmesi gibi nedenlerle kişilerin istismar edildikleri duruma karşı koyamaması ve mevcut durumlarını terk edemediği koşulları tanımlamak için kullanılıyor.

Günümüzde konfeksiyon, madencilik, tarım ve balıkçılık gibi sektörler başta olmak üzere modern kölelik birçok alanda oldukça yaygın. 

Tayland'da balıkçılık sektörü, Kuzey Kore'de kömür madenciliği, Fildişi Sahili'nde kakao üretimi, Brezilya'da sığır otlaklarının yanı sıra modern kölelik örneklerine Avustralya'da bazı diplomatların evlerinde ve İngiltere'de araba yıkama sektöründe rastlamak mümkün.

40 milyondan fazla "modern köle" var

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Özgür Yürü Vakfının (Walk Free Foundation) Uluslararası Göç Örgütü ile ortak hazırladığı Küresel Kölelik Endeksi 2018 raporuna göre, dünya genelinde 40 milyondan fazla "modern köle" bulunuyor. Modern kölelik kurbanlarının yüzde 71'ini kadınlar ve kız çocukları, yüzde 29'unu ise erkekler oluşturuyor. Modern kölelerin 15,4 milyonunu zorla evlendirilenler, 24,9 milyonunu ise zorla çalıştırılanlar oluşturuyor.

Dünyada her bin kişiden 5'i modern kölelik kurbanı. Modern köleliğin yoğun olduğu bölgeler "zorla çalıştırılma" ve "zorla evlendirilme" gibi farklı kategorilerde farklılık gösteriyor.

Köleliğe dair elde edilmiş verilerin bütünü dikkate alındığında Afrika'da her bin kişiden 7,6'sı, Asya Pasifik'te 6,1'i, Avrupa ve Orta Asya'da 3,9'u modern köle. Bu bölgeleri her bin kişiden 3,3'ünün modern köle olduğu Arap ülkeleri ve her bin kişiden 1,9'unun modern köle olduğu Kuzey ve Güney Amerika izliyor.

Asya Pasifik

Dünyanın en yoksul ülkelerine ev sahipliği yapan Asya Pasifik, aynı zamanda modern köleliğin en yaygın olduğu bölge. Dünya genelindeki modern kölelerin yaklaşık 25 milyon ile yüzde 62'si Asya Pasifik'te yaşıyor.

Bu bölgedeki kölelerin yüzde 66'sı zorla çalıştırılıyor, yüzde 34'ünün ise zorla evlendirildiği biliniyor. Bölgede modern kölelik en çok Kuzey Kore, Afganistan ve Pakistan'da görülürken modern köle sayısı en çok Hindistan, Çin ve Pakistan gibi kalabalık ülkelerde.

Afrika

Afrika'da 9 milyon 240 bin modern köle bulunduğu tahmin ediliyor. Bu rakam dünya genelinde toplam modern köle sayısının yüzde 23'üne tekabül ediyor.

Burada modern kölelerin yüzde 37'si zorla çalıştırılıyor, yüzde 67'si ise zorla evlendiriliyor. Kıtada 400 bin kişi ise cinsel sömürü mağduru.

Afrika'da modern kölelik en yaygın Eritre, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde varlık gösteriyor.

Amerika

Kuzey ve Güney Amerika'da ise yaklaşık 2 milyon modern köle bulunduğu tahmin ediliyor. Bu da dünya genelindeki köleliğin yüzde 5'i demek.

Amerika'daki modern kölelerin yüzde 66'sı zorla çalıştırılırken, yüzde 34'ü zorla evlendiriliyor. Modern zaman köleliği bu kıtada en fazla Venezuela, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde yaygınken modern köle sayısı en çok ABD, Brezilya ve Meksika gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor.

Avrupa ve Orta Asya

Dünyanın en gelişmiş ülkelerine ev sahipliği yapan Avrupa'da ve Orta Asya'da modern köle sayısı 3,5 milyon civarında. Bu da dünya genelindeki modern kölelerin yüzde 9'unun bu bölgelerde yaşadığı anlamına geliyor.

Bu bölgelerde zorla evlendirilme yüzde 9 gibi çok az bir oran iken modern kölelerin yüzde 91'i zorla ve kötü koşullarda çalıştırılıyor.

Avrupa ve Orta Asya aynı zamanda dünya genelindeki cinsel sömürü vakalarının yüzde 14'üne sahip.

Avrupa ve Orta Asya'da ise Belarus, Türkmenistan ve Makedonya modern köleliğin yüksek oranda görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Arap ülkeleri

Dünyadaki modern kölelerin 529 bin ile yüzde 1'i Arap Yarımadası'nda bulunuyor. Umman'dan Suriye'ye, Ürdün'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) toplam 11 Arap ülkesinin bulunduğu Arap Yarımadası'nda bu kölelerin yüzde 67'si zorla çalıştırılıyorken yüzde 33'ü istemedikleri evlilikleri yapmak zorunda kalıyor.

Küresel nüfusun yalnızca yüzde 2'sini oluşturan Arap toplumlarında veri yetersizliği nedeniyle bu oranların gerçekliği ise net değil.

Öte yandan bu bölgede en çok çatışma bölgelerinin yoğun olduğu Suriye, Irak ve Yemen'de modern köle bulunuyor. Bu köleler tüm Arap Yarımadası'ndaki kölelerin yüzde 76'sını oluşturuyor.

Köleliğin kaldırılması uluslararası günü

Birleşmiş Milletler (BM), 2 Aralık 1949'da insan ticareti, cinsel istismar, çocuk işçi çalıştırma ve zorla evlendirme gibi köleliğin çağdaş formlarını yok etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısını kabul etti. Bu nedenle 2 Aralık dünya genelinde "Köleliğin Kaldırılması Günü" olarak kutlanıyor. 

AA

Etiketler: modern köle
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Başkanı Kaymakcı: Türkiye-AB ilişkileri iyileşme sürecine girdi

    Keşşafının adıyla literatüre girdi: Esma-i İlahiyenin gizli defineleri

    Kölelik sadece şekil değiştirdi: 40 milyondan fazla "modern köle" var

    Ticaret Bakanı Pekcan: Kasımda ihracat rekoru kırdık

    Fransa'da "Sarı Yelekliler" tekrar sokaklara döküldü

    Yozgat'ta bir köy diğer köylerden farklı: İzmarit göremezsiniz

    İYİ Parti'de adaylık müracaatları alınmaya başlandı

    MHP 50 belediye başkan adayını açıkladı

    İlköğretim müfredatına "yeni nesil ders" önerisi: Çocuklarda iletişim becerilerini güçlendiriyoruz

    Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısı 9 bini buldu

    ABD'nin eski başkanlarından "Baba Bush" öldü

    Polis memurunun örnek davranışı...

    Sungur Ağabey’i dualarla anıyoruz

    AIDS’den 40 milyon kişi öldü

    ‘Helâl; sıhhat, saffet, izzettir’

    G20 zirvesi krizlerle başladı

    Demokratlar Ankara’da toplanıyor

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi

    Zirveye 19 lider, 15 bin kişi katılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Delil”
    Genel

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi
    Ahmet BATTAL

    AKMHP’yi kim yönetiyor?
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Bankalar sıkıntıya düşerse…
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Mustafa Sungur
    Faruk ÇAKIR

    Lütfen lambaları söndürelim!
    Abdil YILDIRIM

    “Nur’un Kahraman Muallimi” Sungur Ağabey’i rahmetle anıyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları
    Genel

    Demokratlar Ankara’da toplanıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.