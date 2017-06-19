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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Kuveyt'ten ümitlendiren açıklama

19 Haziran 2017, Pazartesi 09:56
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Körfez ülkeleri arasındaki "üzücü anlaşmazlıkların" ramazan ayı içerisinde çözülmesini ümit ettiğini belirtti.

Kuveyt devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Emir Sabah, "Bu faziletli ayda ve mübarek gecelerde, Körfez'de yaşanan sorunların aşılması, üzücü anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini ümit ediyoruz." dedi.

Körfez ülkeleri arasındaki tarihi bağlara, samimi aile ilişkilerine ve ortak çıkarlara işaret eden Sabah, bu çerçevede halkın ümit ve beklentilerinin gerçekleştirilmesi ve bağlılıklarının korunması için gereken çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

Sabah ayrıca terör tehdidinin farkında olan Kuveyt'in terörün her şekliyle mücadele için uluslararası toplumla dayanışma içerisinde olduğunu ve terörün beslendiği kaynakları kurutmak için çalıştığını ifade etti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

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AA

Etiketler: kuveyt, katar
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