Macaristan'dan sevindiren haber

Macaristan'da Anayasaya Mahkemesi, Müslümanların ibadetlerini kısıtlayan Asotthalom Belediyesinin kararnamesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Asotthalom Belediye Meclisinde geçen yıl kabul edilen, kentte cami ve minare yapımının yanı sıra ezan okunması, burka ve burkini giyilmesini yasaklayan kararname anayasaya aykırı olduğunu gerekçesiyle iptal edildi. Açıklamada, Kamu Başdenetçisi Laszlo Szekely'nin itirazının değerlendirildiği, belediyelerin anayasayı doğrudan ilgilendiren konularda kısıtlayıcı karar alamayacağı, anayasal haklar ve zorunluluklarla ilgili düzenlemelerin sadece kanunla belirlenebileceği ifade edildi. Ayrıca, belediye kararnamesinin Müslümanların ibadet özgürlüğünü kısıtladığı belirtildi. Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Laszlo Toroczkai'nin belediye başkanlığını yaptığı Asotthalom'da, 24 Kasım 2016'da, cami ve minare yapılması, ezan okunması, burka ve burkini giyilmesinin yasaklanması yönünde karar alınmıştı. Kamu Başdenetçisi Laszlo Szekely, geçen yıl aralık ayında kararnamenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. *** Konuyla ilgilli benzer içerikler: İsveç'ten sevindiren başörtüsü kararı Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/isvec-ten-sevindiren-basortusu-karari_428171 O yasağa başörtüsü takarak protesto İsveçli kafe sahibi Göran Mårtensson, Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü yasağının önünü açan kararını protesto için başörtüsü taktı. Okumak için tıklayınız http://www.yeniasya.com.tr/dunya/o-yasaga-basortusu-takarak-protesto_428237 Başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_427162 Bunlar da Avrupalı Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749 Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak. Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü. Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647 Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708 Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940 Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418 Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor? http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708 AA

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