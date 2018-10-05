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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüş izni verildi

05 Ekim 2018, Cuma 09:27
Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüşme izni verildi.

Mısır makamları, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüşme izni verdi.

Muhammed Mursi'nin savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksud, Mısır makamlarının Mursi'ye son iki hafta içinde iki kez görüşme izni verdiğini söyledi.

İlk ziyaretin iki hafta önce ailesiyle başkent Kahire'deki Tura hapishanesinde gerçekleştiğini belirten Abdulmaksud, ziyarete Mursi'nin eşi ve çocuklarının katıldığını ifade etti.

Babasını 5 yıl sonra ilk kez gördü

Abdulmaksud, görüşmede Temmuz 2013'ten bu yana 5 yıldır babasını ilk kez gören Ahmed Mursi'nin de yer aldığını aktardı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ahmed Mursi ise babasının sağlık durumunun iyi, moralinin yüksek olduğunu, duruş ve görüşlerinde değişme olmadığını vurguladı.

Ahmed Mursi, babasının sağlık durumuna ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu.

Savunma heyetine görüşme izni

Savunma heyeti başkanı, Mısır makamlarının savunma heyetine önümüzdeki günlerde ikinci görüşme için izin verdiğini dile getirdi. Abdulmaksud, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Buna göre Mursi'ye Temmuz 2013'teki askeri darbeyle tutuklanmasının ardından söz konusu görüşmeyle 4 kez ziyaret imkanı verilmiş oldu. Bu ziyaretlerin ilki 2013'te, ikinci ziyaret de 2017'de gerçekleşmişti.

Ülke tarihinde ilk demokratik serbest seçimlerle ilk kez işbaşına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'de dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

AA

Etiketler: Mursi, Mısır, hapis, darbe, asker
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