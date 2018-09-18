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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Netenyahu, yabancı ülkelerde yaşayan Yahudileri İsrail'e topluyor

18 Eylül 2018, Salı 09:14
İsrail Başbakanı Netanyahu, Etiyopya asıllı bin Falaşa Yahudisinin İsrail'e göç etmesine izin verdi.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesindeki habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Etiyopyalı Yahudileri İsrail toplumuna entegre etmekle ilgili bir bakanlar komitesi toplantısında, aile fertleri İsrail'de yaşayan bin Etiyopyalı Falaşa Yahudisinin göç etmesine izin verdiklerini açıkladı.

Falaşaların ne zaman ülkeye getirileceğine dair bilgi vermeyen Netanyahu, Etiyopyalı Yahudilere yönelik ırkçılık tezahürleriyle mücadele edeceklerini kaydetti.

İsrail'deki Falaşa Yahudilerinin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı bir şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı. Falaşalar geçen yıllarda, İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

İsrail'de 1950'de kabul edilen "Dönüş Yasası", dünya üzerindeki her Yahudi'ye İsrail'e göç edip vatandaş olma hakkı vermesine rağmen Falaşalar bu düzenlemeden yararlanamamıştı. 2012 ve 2013'te "Yemame Kanatları" operasyonuyla 5 bin Falaşa Etiyopya'dan İsrail'e getirilmişti. 2015'te de İsrail hükümeti "aile fertlerini bir araya toplama" adı altında 9 bin Etiyopyalı Yahudi'nin İsrail'e göç etmesine izin vermişti.

AA

Etiketler: İsrail, Yahudi, ırk, Netenyahu
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