Nijerya'da 833 çocuk serbest bırakıldı

Nijerya'nın Borno eyaletinin Maiduguri kentinde milis kuvvet "Sivil Ortak Görev Gücü"'nün (CJTF) 833 çocuğu serbest bıraktığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonundan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, CJTF'nin çocukların "askere alma" ve "kullanılmasını" engelleme taahhüdünün gereğini yerine getirmesinden memnuniyet duyulduğu bildirildi. Milis kuvvetin, 833 çocuğu serbest bıraktığı ve bunun Eylül 2017'den bu yana ilk olduğu kaydedildi. UNICEF'in Nijerya ülke temsilci vekili Pernille Ironside konuya ilişkin, "Bu çocukların CJTF tarafından serbest bırakılması, eylem planının hükümlerinin uygulanmasına, uluslararası insan hakları hukukuna, diğer bölgesel ve ulusal mevzuatların korunmasına ve çocuk haklarının korunmasına yönelik taahhüdü göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu. Ironside, CJTF'nin kararının, çocukların "askere alınması" ve "kullanılmasının" sona erdirilmesinde dönüm noktası olduğunu, bununla beraber pek çok silahlı grubun elinde bulundurduğu çocukları halen çatışmalarda savaştırdığı uyarısında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.