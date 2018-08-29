Papazdan tevazu dersi

ABD’de bir Katolik piskopos, Kilise’nin kendisine emeklilik konutu olarak hibe ettiği Silicon Vadisi’ndeki 2,3 milyon dolarlık malikaneyi geri çevirdi.

San Jose Mercury News gazetesinde yer alan habere göre, San Jose Piskoposu Patrick J. McGrath, Kilise’nin, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu şehirde emeklilik yıllarında yaşaması için satın aldığı 2,3 milyon dolar değerindeki evi kullanmayacağını açıkladı. Rahip McGrath, kararını verirken bölgedeki konut sıkıntısı, giderek artan konut fiyatları ve kiraların çalışan aileler üzerindeki etkisini göz önüne aldığını belirtti. McGrath, emekliliğini kilise bölgesindeki kasabalardan birindeki papaz lojmanında geçirmeye karar verdiğini bildirdi. Kilisenin McGrath için alınan konutu satışa çıkaracağı kaydedildi.

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